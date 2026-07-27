Polícia Civil participa do GDF Na Sua Porta com ações até sexta (31)

Uma unidade móvel do Instituto de Identificação, conhecida como Carreta da Identidade, emitirá RGs - (crédito: Foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizará até sexta-feira (31/7) ações dentro do programa GDF Na Sua Porta, na Estrutural. O atendimento funciona das 9h às 16h, ao lado da Administração Regional da cidade, no Setor Central (AE 5 s/n).

O programa é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal que percorre as regiões administrativas com o objetivo de descentralizar a administração pública, aproximando da população serviços essenciais e ações voltadas à cidadania, saúde e cultura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os serviços oferecidos pela PCDF está a emissão de carteiras de identidade, feita por uma unidade móvel do Instituto de Identificação, conhecida como Carreta da Identidade. A corporação estima atender até 150 pessoas por dia durante o período em que permanecer na cidade.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) também compõe a estrutura montada pela polícia, com orientações à população sobre assédio e violência contra a mulher e esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados nesses casos. Completa o atendimento a Ouvidoria da PCDF, que informa sobre seus canais de acesso e recebe demandas diretamente do público.

Antes da Estrutural, a PCDF já havia participado de edições do GDF Na Sua Porta no Itapoã, Paranoá, Riacho Fundo II, Samambaia e na Colônia Agrícola 26 de Setembro, além de Ceilândia, Planaltina, São Sebastião e Recanto das Emas.