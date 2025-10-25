Samambaia 36 anos: as amizades, cultura e olhar social da cidade

A música embalada pela sanfona, o barulho das botas batendo no chão e o colorido dos figurinos são apenas parte da história da Si Bobiá, a Gente Pimba. Fundada oficialmente em 1992, mas com ensaios que começaram dois anos antes, a quadrilha surgiu do sonho de Claudecy Martins, que queria fortalecer os laços de uma comunidade que ainda estava se formando em Samambaia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"A quadrilha nasceu da vontade de unir o povo, de ver a comunidade junta, sorrindo, dançando e acreditando na cultura", lembra Claudecy, fundador e puxador da Pimba desde o início. O nome, curioso e divertido, foi inspirado em uma quadrilha da Paraíba, como forma de homenagear e agradar o pai de Claudecy, que inicialmente não apoiava sua dedicação à arte. "Foi um jeito de conquistar o apoio dele", conta, rindo.

Leia também: Jovens falam da emoção de dançar quadrilha de São João pela primeira vez



Com o tempo, o grupo se profissionalizou, conquistando espaço em concursos regionais, nacionais e até sendo convidado para se apresentar na Europa. Hoje, a Si Bobiá, a Gente Pimba é referência tanto pela excelência artística quanto pelo impacto social que promove.

"A gente acreditava que era possível ser mais. É possível não ficar só em Samambaia. É possível profissionalizar os grupos. E, de fato, isso vem acontecendo. Hoje nós temos grandes quadrilhas aqui. Em Brasília são 63, e Samambaia é um celeiro desses grupos. Nós realizamos sonhos com a quadrilha", afirma Claudecy.

31/07/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Si Bobia a gente Pimba - Campea 2º Candangão de quadrilhas Juninas do DF e Entorno. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Arte que acolhe

Mais do que dançar, a Pimba se destaca pelo trabalho social. Durante a pandemia, os integrantes se mobilizaram para levar alegria e comida típica de festa junina a moradores de rua. Para eles, quadrilha é sinônimo de amor, solidariedade e pertencimento.

Nos bastidores, há costureiras, maquiadores, coordenadores e famílias inteiras envolvidas na produção de cada espetáculo. Crianças, jovens e adultos formam uma verdadeira comunidade movida pela arte e pela vontade de transformar realidades.

"Por conta da quadrilha eu acho que eu aprendi a ser gente. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa", diz Heloisa Martins, filha de Claudecy, de 26 anos. "Se a gente pudesse, a gente vivia só de quadrilha. É a melhor parte do ano, o São João", completa.

Heloisa, que antes se dedicava às artes marciais, encontrou na dança um novo caminho e uma forma de se reconectar com o pai.

A Pimba sempre busca trazer mensagens sociais e humanas em suas apresentações. O tema do último espetáculo refletiu sobre a falta de amor no mundo, um chamado à empatia em tempos de guerra e intolerância.

"A mensagem da apresentação desse ano foi a falta de amor no mundo. As guerras. Muitas pessoas preferem lançar bombas do que estender a mão, do que dar flores, do que dar água. A gente sempre busca trazer uma mensagem positiva. Falamos daquilo que o coração está cheio, que é o que a arte nos entrega", explica Arthur Rickson, conhecido como Maxiló, coordenador e responsável pelos temas das apresentações.

Hoje, mais de três décadas depois do primeiro ensaio, a Si Bobiá, a Gente Pimba é sinônimo de orgulho para Samambaia e para o movimento junino brasileiro. "Em Samambaia é que se fazem as melhores quadrilhas do DF. A nossa missão é continuar espalhando alegria, união e cultura por onde a gente passa", conclui Claudecy.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Homicidas que degolaram adolescente de 14 anos são condenados a 80 anos

Homicidas que degolaram adolescente de 14 anos são condenados a 80 anos Cidades DF Adriana Villela publica carta em apoio a Francisco Mairlon

Adriana Villela publica carta em apoio a Francisco Mairlon Cidades DF Secretaria de Saúde promove imunização gratuita neste fim de semana

Secretaria de Saúde promove imunização gratuita neste fim de semana Cidades DF Suspeito de matar homem em feira de Ceilândia se entrega à Polícia Civil

Suspeito de matar homem em feira de Ceilândia se entrega à Polícia Civil Cidades DF "DF é o berço de tecnologias para o Cerrado", diz pesquisador da Embrapa

"DF é o berço de tecnologias para o Cerrado", diz pesquisador da Embrapa Cidades DF CLDF propõe título de Cidadão Honorário para Vanderlei Luxemburgo