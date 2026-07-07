Arroxa Nó avança para o Concurso Nacional de Quadrilhas

Quadrilha Arroxa Nó vence o Grupo Especial do 26º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno - (crédito: Marcello Candido)

Depois de três noites de competição, de 26 a 28 de junho, na Praça do Trabalhador, o 26º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno encerrou a temporada com a Arroxa Nó (Paranoá) como grande campeã do Grupo Especial, com 539,5 pontos. Já no Grupo de Acesso da competição, nos dias 4 e 5 de julho, a campeã foi a Paixão Cangaço (Águas Lindas de Goiás), com 538,5 pontos. Ambas as disputas foram decididas por margens mínimas de pontuação.

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Com o tema A Resistência — A cidade que não se rendeu, a quadrilha junina Arroxa Nó alcança seu quinto título do Grupo Especial (2005, 2017, 2024, 2025 e 2026). O enredo do grupo vencedor celebra a força, a identidade e a história de um povo que luta e não recua. O segundo lugar da competição ficou para a Junina Matulão, com 538,6 pontos, seguida pela Formiga da Roça, em terceiro lugar, com 538,4 pontos.

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Em uma disputa ainda mais acirrada, a Paixão Cangaço venceu o Grupo de Acesso, com 538,5 pontos. O segundo lugar da categoria ficou para a Xém Nhem Nhém, com 538,4 pontos, seguida pela Espalha Brasa, em terceiro lugar, com 537 pontos. Pelo regulamento da competição, as três primeiras colocadas sobem de divisão e entram na disputa do Grupo Especial na temporada de 2027.

O ranking completo do 26º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno — realizado pelo Instituto ISACSO, com apoio da LINQ-DFE e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do GDF — pode ser conferido no site da liga.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel