Candangão Junino 2026 movimenta Santa Maria de sexta a domingo

Por Beatriz Ocké—O Candangão Junino 2026, evento que reúne quadrilhas juninas do DF e do Entorno, chega a Santa Maria de sexta-feira (26/6) a domingo (28/6) com apresentações de 21 quadrilhas no Ginásio de Esportes de Santa Maria.

A festa, promovida pela Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju/DFE), já passou por Samambaia, onde “superou as expectativas da população”, segundo o presidente da Fequaju/DFE, Robson Vilela.

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Além do show promovido pelas quadrilhas, o evento contará com uma praça de alimentação, onde barraquinhas servirão comidas juninas típicas. A entrada será gratuita, com acesso livre para todas as idades.

Confira abaixo a programação dos três dias de festa:





Sexta (26), com início às 20h

Fuzuê

Papa Chico

Raiz de Mandacaru

Flor de Mamulengo

Vira e Mexe

Num Só Piscar

Filhos do Sertão





Sábado (27), com início às 19h

Oxente Vixe

Estrela de Fogo

Aconxego

Bambolea

Pula Fogueira

Êta Lasquêra

Aquarela Nordestina

Arcanjos do Cerrado





Domingo (28) com início às 18h

Si Bobiá a Gente Pimba

Triscou Queimou

Sabugo de Milho

Sanfona Lascada

Segue o Fogo

Elite do Cerrado.