Candangão Junino 2026 movimenta Santa Maria de sexta a domingo

Por Beatriz Ocké—O Candangão Junino 2026, evento que reúne quadrilhas juninas do DF e do Entorno, chega a Santa Maria de sexta-feira (26/6) a domingo (28/6) com apresentações de 21 quadrilhas no Ginásio de Esportes de Santa Maria.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A festa, promovida pela Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju/DFE), já passou por Samambaia, onde “superou as expectativas da população”, segundo o presidente da Fequaju/DFE, Robson Vilela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além do show promovido pelas quadrilhas, o evento contará com uma praça de alimentação, onde barraquinhas servirão comidas juninas típicas. A entrada será gratuita, com acesso livre para todas as idades.
Confira abaixo a programação dos três dias de festa:
Sexta (26), com início às 20h
-
Fuzuê
-
Papa Chico
-
Raiz de Mandacaru
-
Flor de Mamulengo
-
Vira e Mexe
-
Num Só Piscar
-
Filhos do Sertão
Sábado (27), com início às 19h
-
Oxente Vixe
-
Estrela de Fogo
-
Aconxego
-
Bambolea
-
Pula Fogueira
-
Êta Lasquêra
-
Aquarela Nordestina
-
Arcanjos do Cerrado
Domingo (28) com início às 18h
-
Si Bobiá a Gente Pimba
-
Triscou Queimou
-
Sabugo de Milho
-
Sanfona Lascada
-
Segue o Fogo
-
Elite do Cerrado.
Saiba Mais