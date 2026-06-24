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FESTA JUNINA

Candangão Junino 2026 movimenta Santa Maria de sexta a domingo

Evento reúne, de sexta-feira (26/6) a domingo (28/6), 21 quadrilhas no Ginásio de Esportes de Santa Maria

Apresentações valorizam tradição junina no DF - (crédito: Divulgação/Bella Negra)
Apresentações valorizam tradição junina no DF - (crédito: Divulgação/Bella Negra)

Por Beatriz Ocké—O Candangão Junino 2026, evento que reúne quadrilhas juninas do DF e do Entorno, chega a Santa Maria de sexta-feira (26/6) a domingo (28/6) com apresentações de 21 quadrilhas no Ginásio de Esportes de Santa Maria. 

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A festa, promovida pela Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju/DFE), já passou por Samambaia, onde “superou as expectativas da população”, segundo o presidente da Fequaju/DFE, Robson Vilela. 

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Além do show promovido pelas quadrilhas, o evento contará com uma praça de alimentação, onde barraquinhas servirão comidas juninas típicas. A entrada será gratuita, com acesso livre para todas as idades. 

 

Confira abaixo a programação dos três dias de festa: 


Sexta (26), com início às 20h

  •  Fuzuê

  •  Papa Chico

  •  Raiz de Mandacaru

  •  Flor de Mamulengo

  •  Vira e Mexe

  •  Num Só Piscar

  •  Filhos do Sertão


Sábado (27), com início às 19h

  • Oxente Vixe

  • Estrela de Fogo

  •  Aconxego

  •  Bambolea

  •  Pula Fogueira

  •  Êta Lasquêra

  •  Aquarela Nordestina

  •  Arcanjos do Cerrado


Domingo (28) com início às 18h 

  •  Si Bobiá a Gente Pimba

  • Triscou Queimou

  • Sabugo de Milho

  •  Sanfona Lascada

  •  Segue o Fogo

  •  Elite do Cerrado.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/06/2026 12:05
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