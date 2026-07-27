Mulher é socorrida após incêndio atingir casa no Sol Nascente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta segunda-feira (27/7), no Sol Nascente, em Ceilândia. O chamado foi registrado às 15h04, em um imóvel localizado na Chácara 05, Conjunto C, nas proximidades do Supermercado São Francisco.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o fogo que atingia a casa já havia sido apagado por moradores da região, que agiram antes da chegada da corporação.

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Apesar do controle das chamas, uma mulher adulta precisou de atendimento médico após respirar fumaça durante o incidente. Segundo o CBMDF, ela estava consciente e orientada quando foi socorrida e, depois de avaliação da equipe de regulação médica, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para exames complementares.

Não há informações sobre a origem das chamas. A equipe de perícia da corporação foi acionada para investigar as causas do episódio.