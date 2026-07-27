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Ocorrência

Mulher é socorrida após incêndio atingir casa no Sol Nascente

Vítima inalou fumaça. Populares conseguiram apagar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Perícia foi acionada para apurar as causas do fogo

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no transporte da vítima até a unidade de saúde - (crédito: Divulgação)

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde desta segunda-feira (27/7), no Sol Nascente, em Ceilândia. O chamado foi registrado às 15h04, em um imóvel localizado na Chácara 05, Conjunto C, nas proximidades do Supermercado São Francisco.

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Quando as equipes chegaram ao endereço, o fogo que atingia a casa já havia sido apagado por moradores da região, que agiram antes da chegada da corporação.

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Apesar do controle das chamas, uma mulher adulta precisou de atendimento médico após respirar fumaça durante o incidente. Segundo o CBMDF, ela estava consciente e orientada quando foi socorrida e, depois de avaliação da equipe de regulação médica, ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para exames complementares.

Não há informações sobre a origem das chamas. A equipe de perícia da corporação foi acionada para investigar as causas do episódio.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 27/07/2026 20:03
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