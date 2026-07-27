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Varjão do Torto

Criança fica ferida após atropelamento na faixa de pedestres

Bombeiros socorreram a vítima, que apresentava escoriações no rosto e dores na mão. Caso aconteceu na Quadra 08, e a Polícia Militar apura as circunstâncias do acidente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para apurar as circunstâncias do atropelamento - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para apurar as circunstâncias do atropelamento - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma criança ficou ferida nesta segunda-feira (27/7) após um atropelamento na faixa de pedestres da Quadra 08 do Varjão do Torto, no Distrito Federal. O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou uma equipe de socorro ao local. Segundo os bombeiros, quando os socorristas chegaram, a vítima estava no colo do pai e tinha ferimentos na lateral esquerda do rosto e reclamava de dor na mão direita.

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A equipe médica prestou os primeiros socorros seguindo os protocolos de atendimento a vítimas de trauma. Em seguida, a criança de idade não divulgada foi encaminhada a uma unidade hospitalar para exames e avaliação mais detalhada.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para apurar as circunstâncias do acidente e tomar as providências cabíveis. O CBMDF não divulgou informações sobre o veículo envolvido no atropelamento nem sobre a identificação do motorista.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 27/07/2026 19:22 / atualizado em 27/07/2026 19:22
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