Obituário: 53 funerais nesta segunda-feira (27/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (27/7):
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Alice Yasuko Shimoda, 75 anos
Ana Eloisa Rondon Camara, 86 anos
Avani Lima da Rocha, 90 anos
Diana Baptista Colares Borges, 43 anos
Dioney Marques de Cerqueira Veiga, 90 anos
Dionisia Alexandre Gomes, 86 anos
Diva da Costa Hexsel, 90 anos
Elsa Nussbaumer Barros de Souza, 100 anos
João Nazário da Silva, 98 anos
José Airton de Sousa Camilo, 64 anos
José Antônio do Carmo, 77 anos
Lea dos Santos Lima, 72 anos
Leonice de Fátima Noa Moreira, 66 anos
Maria do Socorro Modesto Correa, 92 anos
Moura Moussa Issa, 92 anos
Rosely de Abreu Ribeiro, 86 anos
Tarciso da Silva Marques Filho, 60 anos
Veronilia José da Cruz, 87 anos
Vitor José Vasconcelos Grossi, 67 anos
Viviane Couto Castro, 65 anos
Taguatinga
Ademir Vargas Pereira, 36 anos
Antônio Lisboa da Silva, 85 anos
Cícero Macena de Sousa, 98 anos
Feliciana Alves de Sousa, 74 anos
Francisco Moreira de Oliveira, 82 anos
Iraci Francisca Tavares, 75 anos
João Carlos de Jesus, 72 anos
João Vicente Pereira, 65 anos
Lucas Brasil dos Santos, 26 anos
Maria da Conceição Lopes Pereira da Silva, 84 anos
Maria do Socorro Rodrigues, 66 anos
Maria Madalena de Sousa Rodrigues, 69 anos
Nildomar Nogueira Souza, 61 anos
Raimundo Nonato de Queiroz, 94 anos
Gama
Alice da Silva Cardoso, 111 anos
Antônio Dias de Araújo, 67 anos
Maria Dias dos Santos Neto, 60 anos
Naomi Dantriesca de Lima Tavares, 27 anos
Planaltina
Ana Cleide Ribeiro, 53 anos
Carlos Alberto Moura Menescal, 74 anos
Edson Viturino Barbosa, 48 anos
Irajá Ribeiro, 81 anos
Reginaldo Antônio de Siqueira, 56 anos
Brazlândia
Maria Alice da Silva, 85 anos
Orosina Pereira de Lima, 93 anos
Sobradinho
Manuel Feliciano da Silva, 78 anos
Marilene dos Santos e Silva, 65 anos
Vicente de Paula Ferreira, 65 anos
Jardim Metropolitano
Alice Toledo Gomes, 92 anos
Vitalina Sebastiana Lopes, 69 anos
Joana Maria dos Santos Abreu, 60 anos
Gilda do Nascimento Abreu, 95 anos (cremação)
Iracema da Silva, 88 anos (cremação)
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