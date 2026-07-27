Adolescente morre eletrocutado no Itapoã ao buscar uma bola

Menino de 12 anos chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional do Paranoá, mas não resistiu - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Um garoto de 12 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica no Itapoã, na Quadra 12 do Condomínio Del Lago, após encostar em um trailer. O adolescente estava jogando bola quando o objeto teria rolado para baixo do veículo, momento em que ele tentou buscá-la e sofreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para socorrer a vítima, mas não conseguiram salvá-la. O caso foi no fim da tarde da última sexta-feira (24/7).

Os socorristas encontraram o menino sofrendo uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele já não respondia a estímulos havia 15 minutos. As equipes ainda tentaram reanimar a vítima e a transportaram para o Hospital Regional do Paranoá, mas o garoto não resistiu e veio a óbito. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia. O caso será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

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A dinâmica do acidente pode estar relacionada com um trailer energizado, que causou o choque elétrico na vítima. De acordo com a PCDF, o adolescente sofreu a decarga elétrica logo após ele ter encostado em um trailer que estava nas proximidades da quadra onde o menino jogava bola. Agora, os agentes investigam o estado do trailer no momento da ocorrência.