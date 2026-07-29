Comércio do DF espera alta de 7,9% nas vendas do Dia dos Pais

O comércio do Distrito Federal está de olho nas vendas para o Dia dos Pais. Filhos e filhas procuram antecipar-se na compra dos presentes. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), o setor espera um crescimento de 7,9% nas vendas em relação ao mesmo período de 2025, quando avançaram 6,4%. O presidente da entidade, Sebastião Abritta, destaca que a ocasião tem se consolidado como uma das mais movimentadas no ano. "Os produtos mais procurados serão roupas, artigos esportivos, gravatas e itens para casas", afirma. De acordo com Abritta, os cartões de crédito e de débito devem ser usados por, pelo menos, 68% dos consumidores.

O pico de vendas ocorrerá entre 4 e 8 de agosto, de acordo com o dirigente, mas faltando pouco menos de duas semanas para o domingo do Dia dos Pais, consumidores adiantam a procura para fugir da correria. Alessandra Fagundes, 49 anos, e a filha Isabelle Fagundes, 22, começaram a procurar o artigo ideal. "Dar presente para homem é meio difícil, mas sempre que pensamos nisso, pensamos em roupa", conta Alessandra.

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Isabella quer presentar o pai com algum produto relacionado ao estilo de vida dele. "Ele é roqueiro e tem uma moto, então, eu vou atrás de algo voltado para isso. Vou comprar um item para a moto dele ou que tenha relação com rock", adianta Isabella. Além dos presentes, a família planeja uma outra celebração. "Vamos sair para almoçar também. É uma tradição nossa em toda data comemorativa", acrescenta Alessandra.

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Pablo Piau, 26, aproveitou que está fazendo compras para sua formatura e deu início à pesquisa para o presente do Dia dos Pais. "Estou vendo mais calçados, como sapatos, porque ele está precisando. Porém, roupas são uma boa opção", avalia. Em homenagem ao pai, Piau programa um churrasco com a irmã mais nova. "É algo que gostamos de fazer e nosso pai adora. Vai ser bom passarmos esse momento reunidos com ele", diz.

Preparados

Wesley Santiago, 24, é vendedor em um quiosque de camisetas do Flamengo no Shopping Conjunto Nacional. Ele conta que a loja espera movimentação muito maior no sábado, 8 de agosto, que antecede o Dia dos Pais. "Acreditamos que o pai seja o principal torcedor dentro de casa. Por isso, projetamos um volume de vendas muito maior por aqui", comenta. De acordo com Wesley, o movimento começou a aumentar. "Muitas pessoas estão vindo para pesquisar preços, montar kits combinados e adiantar o pedido para não deixar na última hora", explica.

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Para conseguir atender a demanda crescente, a loja fará alterações na rotina. "Como temos a personalização da camiseta que vendemos, que demora cerca de 15 minutos para ficar pronta, vamos fazer uma escala com mais pessoas e, assim, conseguir atender os clientes com mais agilidade", afirma.

Tatiana Pinheiro, 35, gerente da loja de sapatos Democrata, no mesmo shopping, comenta que a marca investiu em promoções para atrair e fidelizar o consumidor. "Esperamos um crescimento de, no mínimo, 10% nas vendas. O sábado que antecede o Dia dos Pais vai ser essencial para o aumento dos negócios", acrescenta a gerente.

O gerente de marketing do Conjunto Nacional, Thiago Araújo, ressaltou e época de boas vendas. "Estamos muito empolgados para a campanha do Dia dos Pais. Percebemos um número maior de pessoas circulando o shopping para procurar os presentes para os pai", disse.