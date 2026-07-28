Defensoria Pública abre seleção para bolsas de graduação

Projeto oferece curso gratuito e selecionará estudantes da rede pública para bolsas de graduação em instituições parceiras - (crédito: Divulgação/DPDF)

Por Brunna Ramos* — A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) publicou nesta segunda-feira (27/7) o Edital nº 08/2026, que regulamenta o processo seletivo para concessão de bolsas de estudo vinculadas ao Projeto Conhecer Direito. A iniciativa coordenada pela Escola Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal (ESDPDF) é voltada a estudantes e egressos da rede pública de ensino. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior por meio de parcerias com instituições de graduação.

Além da seleção para as bolsas, o Projeto Conhecer Direito mantém um curso gratuito e aberto ao público, sem limite de vagas, disponível na plataforma de ensino a distância Easjur EaD. A participação no curso não depende do processo seletivo e também não garante o recebimento de bolsa, que está condicionada ao cumprimento dos critérios estabelecidos no edital.

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Segundo a DPDF, a seleção será realizada em etapas que incluem habilitação, prova, classificação, convocação e formalização. Poderão concorrer às bolsas candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Estudantes que concluirão essa etapa em 2026 também poderão participar de forma preliminar. Já quem não se enquadra nos requisitos poderá se inscrever como treineiro e realizar a prova apenas para fins de aprendizado.

Prazo

O período de habilitação segue até 8 de novembro de 2026 e deve ser realizado exclusivamente pela plataforma Easjur EaD. A prova está marcada para 13 de dezembro de 2026, no Distrito Federal, e terá caráter eliminatório e classificatório.

O exame será composto por 100 questões objetivas, com pontuação máxima de 100 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisará alcançar, no mínimo, 60% de aproveitamento.

Criado para aproximar a população do conhecimento jurídico e ampliar o acesso à educação superior, o Projeto Conhecer Direito reúne ações de formação em direitos e cidadania, oferecendo uma alternativa de preparação acadêmica para estudantes da rede pública do Distrito Federal.

Serviço

Projeto Conhecer Direito — Bolsas de graduação

Inscrições (habilitação): até 8 de novembro de 2026

Onde: plataforma Easjur EaD

Prova: 13 de dezembro de 2026, no Distrito Federal

Custo: gratuito

Edital: nº 08/2026 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso