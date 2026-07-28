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SIMULADO DE EMERGÊNCIA

Simulação testa resposta a queda de avião em área urbana do DF

Treinamento reuniu bombeiros, PMDF, SSP-DF, SAMU e outros órgãos para simular um acidente aéreo com múltiplas vítimas

Simulação de acidente aéreo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
Simulação de acidente aéreo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Pessoas gravemente feridas, fumaça e equipes de socorro correndo para atender a uma aeronave que caiu fora do Aeroporto Internacional de Brasília. O cenário parece caótico, mas trata-se de uma simulação realizada por equipes de segurança e saúde do Distrito Federal. Na manhã desta terça-feira (28/7), uma ação integrada entre órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) promoveu um treinamento que simulou a queda de um avião em uma área urbana, com vítimas em estado grave.

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A localização da atividade não foi divulgada para tornar a simulação mais realista e testar a resposta das equipes diante de uma ocorrência inesperada. Participam do treinamento militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de outros órgãos envolvidos na resposta a emergências.

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Helicópteros e viaturas compõem o cenário, enquanto fumaça cenográfica simula as condições de um acidente aéreo. Ao todo, 15 voluntários participam da encenação. Alguns foram maquiados para representar ferimentos graves e fraturas; outros simulam vítimas fatais no interior da aeronave.

Além das vítimas, figurantes interpretam familiares e curiosos para reproduzir a tensão que costuma cercar esse tipo de ocorrência. Os atores gritam, pedem ajuda e procuram por parentes supostamente feridos. Os ferimentos cenográficos foram produzidos com glucose, chocolate e corante alimentício, criando o efeito de sangue falso.

 

  • 15 voluntários participam da encenação
    15 voluntários participam da encenação Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Além das vítimas, figurantes interpretam familiares e curiosos para reproduzir a tensão que costuma cercar esse tipo de ocorrência
    Além das vítimas, figurantes interpretam familiares e curiosos para reproduzir a tensão que costuma cercar esse tipo de ocorrência Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Os ferimentos cenográficos foram produzidos com glucose, chocolate e corante alimentício, criando o efeito de sangue falso
    Os ferimentos cenográficos foram produzidos com glucose, chocolate e corante alimentício, criando o efeito de sangue falso Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Simulação de acidente aéreo
    Simulação de acidente aéreo Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Simulação de acidente aéreo
    Simulação de acidente aéreo Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Simulação de acidente aéreo
    Simulação de acidente aéreo Carlos Vieira/CB/D.A.Press
  • Helicópteros e viaturas compõem o cenário, enquanto fumaça cenográfica simula as condições de um acidente aéreo
    Helicópteros e viaturas compõem o cenário, enquanto fumaça cenográfica simula as condições de um acidente aéreo Carlos Vieira/CB/D.A.Press

Segundo a comandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), coronel Shirlene Costa, seis grupamentos especializados participam da operação, entre eles os de busca e salvamento, combate a incêndios florestais e as equipes multiemprego, responsáveis por respostas rápidas. "Estamos sempre preparados para o pior cenário. Esse tipo de treinamento é essencial para manter as equipes prontas", afirmou.

Embora soubessem a data do exercício, os profissionais não foram informados previamente sobre o horário nem sobre o local exato da ocorrência simulada. De acordo com o subsecretário de Integração de Políticas em Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Carlos Melo, esse modelo de acionamento busca reproduzir as condições reais de atendimento e preparar os agentes para situações de alta pressão. Assim que recebem o chamado, as equipes são informadas se a ocorrência é um treinamento ou um acidente real.

Durante a simulação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo isolamento da área, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou a triagem e a estabilização das vítimas. Em seguida, os pacientes foram distribuídos entre diferentes hospitais da rede pública, estratégia adotada para evitar a sobrecarga de uma única unidade de saúde em situações com múltiplas vítimas.

Segundo os organizadores, o treinamento amplia um exercício semelhante já realizado nas dependências do Aeroporto Internacional de Brasília. Desta vez, ao simular o acidente em uma área urbana, o objetivo é testar de forma integrada a atuação de todos os órgãos envolvidos na resposta a esse tipo de ocorrência. A Inframérica também participa da atividade.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 28/07/2026 11:27
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