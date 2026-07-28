InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Eleitores em trânsito terão três novos pontos de votação no DF

Os eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral durante o pleito contarão com três novas opções de locais de votação no Distrito Federal. As habilitações para votar nesse modelo devem ser solicitadas até 20 de agosto

A licença pode ser utilizada no primeiro turno, no segundo, ou em ambos. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A licença pode ser utilizada no primeiro turno, no segundo, ou em ambos. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Beatriz Ocke*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Distrito Federal adicionou mais três locais de votação em trânsito para que eleitores fora de seu domicílio eleitoral nos dias do pleito possam votar em uma cidade diferente da qual estão inscritos, sem necessidade de mudança no título eleitoral. O modelo de votação deve ser solicitado até 20 de agosto e vale somente para eleitores em situação regular.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A habilitação para votar em trânsito deve ser requerida por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site inicial do TRE-DF, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou na Central de Atendimento ao Eleitor. A licença pode ser utilizada no primeiro turno, no segundo, ou em ambos. 

Confira abaixo os novos locais cadastrados: 

  • Centro de Ensino Especial 01 – região central de Planaltina, próximo à Rodoviária

  • Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima – localizado na BR-020, sentido Brasília (DF) / Formosa (GO)

  • Centro Educacional Pompílio Marques de Souza – localizado na BR-020, sentido Formosa (GO) / Brasília (DF)

 

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/07/2026 17:35
SIGA
x