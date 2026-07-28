Eleitores em trânsito terão três novos pontos de votação no DF

A licença pode ser utilizada no primeiro turno, no segundo, ou em ambos. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Beatriz Ocke*

O Distrito Federal adicionou mais três locais de votação em trânsito para que eleitores fora de seu domicílio eleitoral nos dias do pleito possam votar em uma cidade diferente da qual estão inscritos, sem necessidade de mudança no título eleitoral. O modelo de votação deve ser solicitado até 20 de agosto e vale somente para eleitores em situação regular.

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A habilitação para votar em trânsito deve ser requerida por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site inicial do TRE-DF, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou na Central de Atendimento ao Eleitor. A licença pode ser utilizada no primeiro turno, no segundo, ou em ambos.

Confira abaixo os novos locais cadastrados:

Centro de Ensino Especial 01 – região central de Planaltina, próximo à Rodoviária

Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima – localizado na BR-020, sentido Brasília (DF) / Formosa (GO)

Centro Educacional Pompílio Marques de Souza – localizado na BR-020, sentido Formosa (GO) / Brasília (DF)

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti