Major da PM se altera em bar, ameaça funcionários e saca arma; veja vídeo

Um major da Polícia Militar do DF é investigado por ameaçar, com uma arma de fogo, funcionários de um bar localizado na Rua 12 de Vicente Pires (veja vídeo abaixo). O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (27/7) e é apurado pela Polícia Civil e pelo Departamento de Controle e Correição (DCC) da PMDF.

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Em depoimento prestado na delegacia, uma testemunha relatou que dois homens, incluindo o policial, foram ao caixa para acertar o pagamento. O PM, supostamente bêbado, teria arrancado a pulseira da comanda e disse que resolveria a situação de uma forma ou de outra, dando a entender que teria encontrado erros na conta.

Ainda de acordo com a versão da vítima, o major proferiu palavras de baixo calão à funcionária do caixa e ameaçou dizendo que, se o problema não fosse resolvido, eles mesmos solucionariam. Depois, colocou a arma sobre o balcão. “Eu conheço vagabundo de longe. Com vagabundo resolvo de qualquer forma”, teria ameaçado o major, segundo relatado pela vítima.

No calor da discussão, o amigo do major teria intervindo na situação e pediu calma ao PM. A testemunha narrou ainda que, por medo, escondeu-se no interior da câmara fria do estabelecimento. Só saiu após a dupla pagar a conta e deixar o bar. O boletim de ocorrência foi registrado na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).

Em nota oficial, a PMDF informou que o policial foi requerido a comparecer ao Departamento de Controle e Correição (DCC) para prestar os devidos esclarecimentos preliminares. “Ressalta-se que, por se tratar, em tese, de crime de natureza comum , a investigação criminal compete aos órgãos responsáveis pela persecução penal, cabendo à PMDF a adoção das medidas administrativas pertinentes à conduta funcional do policial militar”, esclareceu a corporação.

