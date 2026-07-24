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Segurança pública

Visitantes são presas ao tentar entrar com drogas na PDF I em menos de 24 horas

Polícia Penal identificou os entorpecentes durante revistas com scanner corporal; apreensões somam 148 gramas de drogas e prejuízo estimado em mais de R$ 29 mil ao crime

Dois detentos são acusados de começar o incêndio - (crédito: Divulgação)
Dois detentos são acusados de começar o incêndio - (crédito: Divulgação)

Duas mulheres foram presas em flagrante em menos de 24 horas ao tentarem entrar com drogas na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), no Complexo da Papuda. As prisões ocorreram durante o procedimento de revista de visitantes, realizado pela Polícia Penal do Distrito Federal.

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O primeiro caso foi registrado na quarta-feira (22/7). Durante a inspeção por scanner corporal, policiais penais identificaram um objeto suspeito na região pélvica de uma visitante. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama, onde expeliu um invólucro com uma substância inicialmente identificada como "ice". Exame preliminar da Polícia Civil, no entanto, apontou que o material era maconha. O pacote pesava cerca de 50 gramas.

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A segunda prisão ocorreu na quinta-feira (23/7). Policiais penais suspeitaram que outra visitante escondia drogas no corpo durante o procedimento de entrada na unidade prisional. A mulher foi levada à delegacia e, ao ser informada de que seria submetida a exame médico, admitiu que transportava um invólucro, embora tenha dito desconhecer qual era a substância.

O material foi retirado e submetido à perícia preliminar, que identificou cerca de 98 gramas de cocaína. As duas ocorrências foram registradas na 30ª Delegacia de Polícia, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante.

Segundo a Polícia Penal, as apreensões impediram a entrada de 148 gramas de entorpecentes na unidade prisional. A corporação estima que a carga apreendida teria valor superior a R$ 29 mil caso fosse comercializada dentro do sistema prisional.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 24/07/2026 20:20
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