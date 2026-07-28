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Ação Policial

PM prende homem e recupera moto roubada em Taguatinga Norte

Veículo era uma Kasinski Comet 150 com registro de roubo em Riacho Fundo, mas portava placa de uma Honda CB 250

PM prende homem e recupera moto roubada em Taguatinga Norte - (crédito: Divulgação / PMDF)
PM prende homem e recupera moto roubada em Taguatinga Norte - (crédito: Divulgação / PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou uma motocicleta com registro de roubo/furto e prendeu um homem por receptação na CNJ 02, em Taguatinga Norte.

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O caso foi registrado às 9h50 de segunda-feira (27/7). A ação, realizada por agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar membros do Departamento de Operações (DOP), ocorreu após os agentes identificarem sinais de adulteração no veículo durante uma patrulha na região.

A investigação revelou que, apesar da placa que o veículo portava pertencer a uma motocicleta Honda CB 250, o veículo abordado era uma Kasinski Comet 150 com registro de roubo/furto na região de Riacho Fundo.

Tanto a moto quanto o homem, que recebeu voz de prisão, foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 28/07/2026 10:52
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