PM prende homem e recupera moto roubada em Taguatinga Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou uma motocicleta com registro de roubo/furto e prendeu um homem por receptação na CNJ 02, em Taguatinga Norte.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia mais: Descarrilamento no Metrô interdita estações da Asa Sul nesta terça (28/7)
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O caso foi registrado às 9h50 de segunda-feira (27/7). A ação, realizada por agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar membros do Departamento de Operações (DOP), ocorreu após os agentes identificarem sinais de adulteração no veículo durante uma patrulha na região.
A investigação revelou que, apesar da placa que o veículo portava pertencer a uma motocicleta Honda CB 250, o veículo abordado era uma Kasinski Comet 150 com registro de roubo/furto na região de Riacho Fundo.
Tanto a moto quanto o homem, que recebeu voz de prisão, foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel