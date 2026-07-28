Descarrilamento no Metrô interdita estações da Asa Sul nesta terça (28/7)

As primeiras linhas do Metrô-DF, sentido Plano Piloto, amanheceram nesta terça-feira (28/7) com limitações de viagem, levando os passageiros somente até a primeira estação da Asa Sul. Os cidadãos que usaram o transporte público ao longo da manhã precisaram descer bem antes da estação final, localizada na Rodoviária do Plano Piloto. De acordo com o Metro-DF, o rodeiro de um dos trens apresentou defeitos técnicos e, para a segurança dos passageiros, as demais estações da Asa Sul foram inteditadas.

Neste momento, as equipes de manutenção dos trens operam no local para que o metrô volte à funcionar normalmente. Em nota, o Metro-DF descreveu que o problema começou no final desta madrugada, no momento que os trens estavam sendo posicionados para o início da operação. O trem 32 apresentou um descarrilamento do primeiro rodeiro do carto líder, entre as estações 110 e 112. Ou seja, o primeiro conjunto de duas rodas ligadas por um eixo do vagão teve uma das rodas (ou um conjunto) saindo do trilho, neste caso, foi o primeiro carro da composição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O primeiro carro do trem saiu dos trilhos justamente quando passava pelo desvio chamado de Aparelho de Mudança de Vias (AMV) localizado entre as duas estações. Ainda segundo o Metrô-DF, por esse motivo, todo o túnel da Asa Sul precisou ser suspensa, de modo que os passageiros devem descer na Estação Asa Sul. As equipes já acionaram a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (SEMOB) para reforçar a frota de ônibus na região da W3, afim de dar apoio ao meio de transporte ferroviário.

Segundo passageiros, os trens que se direcionavam para a Estação Asa Sul estavam lentos pela manhã, entre as 6h e 7h, quase parando no meio do caminho. Além do atraso das linhas nas estações.