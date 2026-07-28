Prédio é evacuado após explosão de gás no Núcleo Bandeirante

Prédio é evacuado após explosão de gás que deixou três vítimas no Núcleo Bandeirante - (crédito: João Pedro Zamora/CB)

Uma explosão que ocorreu em um prédio residencial do Núcleo Bandeirante às 00h36 desta terça-feira (28/7) resultou na evacuação e interdição do edifício pela Defesa Civil do Distrito Federal. Três moradores foram encaminhados ao hospital, um deles em estado grave.

O caso ocorreu em decorrência de um vazamento de gás de cozinha (GLP) em um dos apartamentos. "No fim do dia, já dava para sentir o cheiro de gás só de passar pela fachada do prédio", disse Maurício Medeiros, morador da região.

O proprietário do prédio, que não quis se identificar, contou que os moradores sentiram o cheiro do gás e identificaram o apartamento de origem, mas não conseguiram entrar em contato com o residente. "Uma hora o cheiro sumiu, o que fez todo mundo pensar que o problema tinha sido resolvido. Mas, mesmo assim, o botijão ainda explodiu mais tarde", relatou.

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Daniel Nazário, morador do prédio vizinho, disse que "foi desesperador". "O estrondo foi tão forte que achei que meu prédio estava caindo", relembrou. Ele também relata que, em sequência, viu dezenas de pessoas correndo para fora do local e imediatamente acionou o SAMU.

No momento da explosão, residentes contam que a parede que dividia o apartamento do vizinho foi derrubada, o que ajudou o fogo a se dispersar. Das três vítimas encaminhadas ao hospital, duas foram liberadas. O morador do apartamento em que o caso ocorreu segue internado com, segundo relatos de vizinhos, cerca de 90% do corpo queimado.

Moradores da região alegam que o barulho causado pela explosão pôde ser escutado a quatro conjuntos de distância do edifício afetado. A Polícia Militar segue no acompanhamento do local.

O proprietário do edifício afirma ter contratado um engenheiro civil para estimar os danos causados pelo incidente.

Prédio é evacuado após explosão de gás que deixou três vítimas no Núcleo Bandeirante (foto: João Pedro Zamora/CB)

*Estagiário sob supervisão de Mila Ferreira