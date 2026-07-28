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uma vítima grave

Explosão no Núcleo Bandeirante deixa vítima em estado grave

Durante a atuação dos bombeiros, foram retirados 11 moradores sem ferimentos aparentes. Duas vítimas ficaram feridas e receberam atendimento pré-hospitalar. Uma delas apresentava lesões graves

Onze moradores ficaram feridos com a explosão da edificação no Núcle Bandeirante - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)
Onze moradores ficaram feridos com a explosão da edificação no Núcle Bandeirante - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Uma edificação comercial e residencial sofreu uma explosão na madrugada desta terça-feira (28/7), na SPLM, Conjunto 09, do Núcleo Bandeirante. Durante a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram retirados onze moradores sem ferimentos aparentes. Duas vítimas ficaram feridas e receberam atendimento pré-hospitalar. Uma delas apresentava lesões graves. Ambas foram encaminhadas para unidades hospitalares, conforme regulação médica.

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No local, as equipes encontraram uma edificação mista de quatro pavimentos, composta por um estabelecimento comercial e vinte e um apartamentos. Segundo o socorro, a explosão ocorreu no segundo pavimento. Em razão dos danos estruturais provocados pelo incidente, os bombeiros realizaram a evacuação preventiva da edificação. Para o atendimento, foram empenhadas sete viaturas de socorro.

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A Defesa Civil compareceu ao local para avaliação da edificação, e a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para a ocorrência. Após o encerramento dos trabalhos das equipes do CBMDF, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e do responsável pelo imóvel.

O CBMDF esclarece que não realiza o acompanhamento da evolução médica de vítimas após o transporte hospitalar. As causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 28/07/2026 11:23
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