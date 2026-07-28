Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (28/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (28/7):
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Campo da Esperança
- Carlos Antônio de Souza, 79 anos
- Clair Ienite Gobbo, 90 anos
- Deraldina Domingues dos Santos, 89 anos
- Hélio da Costa Ataídes, 67 anos
- Icila Bastos Damasceno, 92 anos
- Ivany Coelho Menoni, 101 anos
- Maria Celina Lisboa Cordeiro, 80 anos
- Sidnei Rangel, 73 anos
- Thiago Sousa da Silva, 28 anos
Taguatinga
- Cíntia Rocha de Cerqueira, 50 anos
- Ernandes Arcanjo da Silva, 27 anos
- Francisco Canindé de Almeida, 60 anos
- Iago Silva Alves Soares, 33 anos
- Ivonete Maria Ferreira, 66 anos
- João Batista Salgado, 68 anos
- João Gonçalves do Nascimento, 82 anos
- João Martins de Melo, 83 anos
- Manoel Augusto Teixeira, 66 anos
- Maria Alves da Silva, 76 anos
- Maria Anunciação de Oliveira, 89 anos
- Marlene Paulista Thome, 63 anos
- Sílvia Ribeiro da Silva, 47 anos
- Vicentina Gontijo da Silva, 88 anos
- Zilma Bianchi de Souza, 84 anos
postado em 28/07/2026 19:04