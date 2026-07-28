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Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (28/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 28 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (28/7):

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Campo da Esperança

  • Carlos Antônio de Souza, 79 anos
  • Clair Ienite Gobbo, 90 anos
  • Deraldina Domingues dos Santos, 89 anos
  • Hélio da Costa Ataídes, 67 anos
  • Icila Bastos Damasceno, 92 anos
  • Ivany Coelho Menoni, 101 anos
  • Maria Celina Lisboa Cordeiro, 80 anos
  • Sidnei Rangel, 73 anos
  • Thiago Sousa da Silva, 28 anos

Taguatinga

  • Cíntia Rocha de Cerqueira, 50 anos
  • Ernandes Arcanjo da Silva, 27 anos
  • Francisco Canindé de Almeida, 60 anos
  • Iago Silva Alves Soares, 33 anos
  • Ivonete Maria Ferreira, 66 anos
  • João Batista Salgado, 68 anos
  • João Gonçalves do Nascimento, 82 anos
  • João Martins de Melo, 83 anos
  • Manoel Augusto Teixeira, 66 anos
  • Maria Alves da Silva, 76 anos
  • Maria Anunciação de Oliveira, 89 anos
  • Marlene Paulista Thome, 63 anos
  • Sílvia Ribeiro da Silva, 47 anos
  • Vicentina Gontijo da Silva, 88 anos
  • Zilma Bianchi de Souza, 84 anos

Gama

  • Heleno Bispo da Silva, 89 anos
  • José Máximo Ferreira, 77 anos
  • Josefa de Oliveira Lira, 65 anos
  • Zélia dos Santos, 79 anos

Planaltina

  • Maria Marta Campos da Silva, 69 anos
  • Santino Paz de Almeida, 71 anos

Sobradinho

  • Antônio Alves de Oliveira, 60 anos
  • Hilário Manzan, 74 anos
  • Janedson Pinheiro da Silva, 75 anos
  • João Rogeiro da Silva, 54 anos
  • Marcolina Alves Queiroz, 71 anos

Jardim Metropolitano

  • Creuza Pereira Pinto, 75 anos
  • Francisco Gomes Pereira, 87 anos
  • José Guimarães Crispinho, 73 anos
  • Maria do Carmo da Silva, 70 anos
  • Sônia Aparecida da Silva, 62 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/07/2026 19:04
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