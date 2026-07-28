Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (28/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (28/7):

Campo da Esperança

Carlos Antônio de Souza, 79 anos

Clair Ienite Gobbo, 90 anos

Deraldina Domingues dos Santos, 89 anos

Hélio da Costa Ataídes, 67 anos

Icila Bastos Damasceno, 92 anos

Ivany Coelho Menoni, 101 anos

Maria Celina Lisboa Cordeiro, 80 anos

Sidnei Rangel, 73 anos

Thiago Sousa da Silva, 28 anos

Taguatinga