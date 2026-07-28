Polícia resgata nove aves silvestres em Samambaia e na Estrutural

Alguns dos pássaros eram de espécies ameaçadas de extinção - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma ação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou nove aves silvestres que estavam sendo mantidas em cativeiro ilegal em Samambaia e na Cidade Estrutural, nesta terça-feira (28/7). Alguns pássaros eram de espécies ameaçadas de extinção.

Ao todo, cinco pessoas foram autuadas por infração à Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e responderão a Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Nos imóveis vistoriados, a corporação encontrou dois baianos, dois canários-da-terra, um pássaro-preto, um periquito-de-encontro-amarelo, um papagaio-galego e dois tarins (pintassilgos-venezuelanos), além de sete gaiolas.

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Todos os animais e equipamentos recolhidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde as aves passarão por reabilitação antes de serem devolvidas à natureza.