Trabalhador leva choque e cai de telhado na Ponte Alta

Um trabalhador ficou ferido nesta terça-feira (28/7) após sofrer uma descarga elétrica e cair sobre o telhado de uma obra na Ponte Alta Norte, próximo ao Residencial Nissi. O acidente ocorreu por volta das 8h40, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para o resgate.
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Ao chegar ao local, a equipe de socorro encontrou a vítima consciente e orientada, mas com um corte na cabeça, suspeita de luxação no ombro direito e queimaduras nos dois braços provocadas pelo choque elétrico. Os militares aplicaram os protocolos de atendimento a traumas, imobilizaram o homem em uma prancha longa e o transportaram para um hospital da região.
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Em razão do acidente, o CBMDF reforça o alerta para os cuidados em serviços realizados próximos à rede de energia. A corporação ressalta a importância do planejamento, do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e, sempre que viável, do desligamento da rede elétrica antes do início dos trabalhos para evitar acidentes graves ou fatais.