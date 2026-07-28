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Choque elétrico

Trabalhador leva choque e cai de telhado na Ponte Alta

Homem foi socorrido pelos bombeiros com queimaduras e luxação. Corpo de Bombeiros faz alerta sobre rede elétrica

O CBMDF ressalta a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O CBMDF ressalta a importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um trabalhador ficou ferido nesta terça-feira (28/7) após sofrer uma descarga elétrica e cair sobre o telhado de uma obra na Ponte Alta Norte, próximo ao Residencial Nissi. O acidente ocorreu por volta das 8h40, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para o resgate.

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Ao chegar ao local, a equipe de socorro encontrou a vítima consciente e orientada, mas com um corte na cabeça, suspeita de luxação no ombro direito e queimaduras nos dois braços provocadas pelo choque elétrico. Os militares aplicaram os protocolos de atendimento a traumas, imobilizaram o homem em uma prancha longa e o transportaram para um hospital da região.

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Em razão do acidente, o CBMDF reforça o alerta para os cuidados em serviços realizados próximos à rede de energia. A corporação ressalta a importância do planejamento, do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e, sempre que viável, do desligamento da rede elétrica antes do início dos trabalhos para evitar acidentes graves ou fatais.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 28/07/2026 17:57
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