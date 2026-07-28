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Furto

Homem que furtou ao menos 15 comércios em 1 ano é preso

Crimes foram praticados na Asa Norte e no Noroeste. Policiais civis chegaram ao encalço do autor e descobriram a participação dele em diferentes ocorrências

Câmera flagra ação de homem, preso pela PCDF por furto - (crédito: PCDF/Divulgação)
Câmera flagra ação de homem, preso pela PCDF por furto - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem investigado por uma série de furtos a comércios da Asa Norte e no Noroeste foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCDF). A apuração policial aponta a participação do acusado em pelo menos 15 ocorrências nos últimos 12 meses. Todas na mesma região e com modus operandi semelhante.

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A investigação começou após um furto ocorrido na madrugada de 5 de julho, em um supermercado da 404/405 Norte. Na ocasião, dois homens invadiram o estabelecimento mediante rompimento de obstáculo e furtaram diversas mercadorias. O prejuízo estimado é de R$ 20 mil.

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Provas periciais e imagens de videomonitoramento permitiram identificar um dos investigados e vinculá-lo diretamente ao local do crime. Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o autor agia sempre na madrugada.

Em um dos casos, em 5 de julho, furtou sete bicicletas na 711 Norte. O homem havia ganhado a liberdade no fim de maio e voltou a praticar os crimes dias depois.

As investigações seguem para identificar o segundo envolvido nos crimes e apurar eventual participação do investigado em outras ocorrências patrimoniais registradas no Distrito Federal.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/07/2026 20:02
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