Homem que furtou ao menos 15 comércios em 1 ano é preso

Um homem investigado por uma série de furtos a comércios da Asa Norte e no Noroeste foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PCDF). A apuração policial aponta a participação do acusado em pelo menos 15 ocorrências nos últimos 12 meses. Todas na mesma região e com modus operandi semelhante.

A investigação começou após um furto ocorrido na madrugada de 5 de julho, em um supermercado da 404/405 Norte. Na ocasião, dois homens invadiram o estabelecimento mediante rompimento de obstáculo e furtaram diversas mercadorias. O prejuízo estimado é de R$ 20 mil.

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Provas periciais e imagens de videomonitoramento permitiram identificar um dos investigados e vinculá-lo diretamente ao local do crime. Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o autor agia sempre na madrugada.

Em um dos casos, em 5 de julho, furtou sete bicicletas na 711 Norte. O homem havia ganhado a liberdade no fim de maio e voltou a praticar os crimes dias depois.

As investigações seguem para identificar o segundo envolvido nos crimes e apurar eventual participação do investigado em outras ocorrências patrimoniais registradas no Distrito Federal.

