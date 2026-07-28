Assaltante tenta roubar carro, confunde pedais e colide com Pilotis

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) procura por um homem identificado como Welton de Sousa Carlos, 30 anos, acusado de tentar roubar um carro na quadra 408 Norte. A tentativa frustrada foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança.

As imagens, registradas na noite de 24 de junho de 2026, revelam a aproximação do criminoso ao carro ocupado por um casal. Segundo as investigações, o autor simulou estar armado e exigiu que as vítimas levantassem as blusas para demonstrar que não portavam armas.

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Após, o homem entrou no carro e tentou deixar o estacionamento, mas confundiu os pedais e bateu contra os pilotis do edifício. A polícia foi acionada e o assaltante fugiu à pé. No carro, os agentes encontraram o celular do autor, peça decisiva para a identificação.

A PCDF pede auxílio da população para localizar o fugitivo. Denúncias podem ser feitas pelo 197.

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