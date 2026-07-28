Homem é alvo de operação por cultivo de maconha no Jardim Botânico

A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) cumpriu, nesta terça-feira (28/7), mandado de busca e apreensão em um imóvel de um condomínio do Jardim Botânico em desdobramento de investigação sobre cultivo irregular de maconha.

De acordo com a polícia, o homem era beneficiário de autorização judicial para cultivo doméstico da planta com finalidade exclusivamente medicinal, concedida em ação de habeas corpus. Porém, a autorização venceu em dezembro de 2025 e não houve renovação.

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Nesse período, afirma a polícia, o cultivo do cannabis seguia em volume superior ao anteriormente permitido. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidas plantas em diferentes estágios de secagem, o equivalente a quase 5kg, e equipamentos utilizados na extração de derivado concentrado da planta.

