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Homem é alvo de operação por cultivo de maconha no Jardim Botânico

Segundo a polícia, o suspeito era beneficiário de autorização judicial para cultivo doméstico da planta com finalidade exclusivamente medicinal, mas a licença venceu em dezembro de 2025

Droga foi apreendida em condomínio - (crédito: PCDF/Divulgação)
Droga foi apreendida em condomínio - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) cumpriu, nesta terça-feira (28/7), mandado de busca e apreensão em um imóvel de um condomínio do Jardim Botânico em desdobramento de investigação sobre cultivo irregular de maconha.

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De acordo com a polícia, o homem era beneficiário de autorização judicial para cultivo doméstico da planta com finalidade exclusivamente medicinal, concedida em ação de habeas corpus. Porém, a autorização venceu em dezembro de 2025 e não houve renovação.

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Nesse período, afirma a polícia, o cultivo do cannabis seguia em volume superior ao anteriormente permitido. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidas plantas em diferentes estágios de secagem, o equivalente a quase 5kg, e equipamentos utilizados na extração de derivado concentrado da planta.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/07/2026 17:54
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