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Mulher é presa com skunk e revólver durante ação da Rotam no Gama

Foram apreendidos uatro tabletes de skunk, maconha, um revólver e munições durante a ocorrência

Drogas apreendidas pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)
Drogas apreendidas pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira (28/7), no Gama, suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, policiais da Rotam apreenderam quatro tabletes de skunk — uma variedade de maconha com maior concentração de THC —, um tablete menor de maconha, um revólver calibre 38 e duas munições intactas.

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A suspeita foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado. A identidade dela não foi divulgada pela corporação.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/07/2026 23:21
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