Mulher é presa com skunk e revólver durante ação da Rotam no Gama

Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira (28/7), no Gama, suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, policiais da Rotam apreenderam quatro tabletes de skunk — uma variedade de maconha com maior concentração de THC —, um tablete menor de maconha, um revólver calibre 38 e duas munições intactas.
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A suspeita foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado. A identidade dela não foi divulgada pela corporação.
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Por Darcianne Diogo
postado em 28/07/2026 23:21