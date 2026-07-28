Dono de loja de roupas de grife leva tiro de raspão em assalto na M Norte

O dono de uma loja de roupas de grife levou um tiro de raspão durante um assalto ocorrido nesta terça-feira (28/7), na M Norte. Um homem e um adolescente foram detidos pela Polícia Militar, em Ceilândia, minutos após o crime.

Segundo a corporação, a dupla invadiu a loja, que vende roupas e calçados, e abordou o empresário. Levaram dezenas de mercadorias e atiraram contra a vítima. A bala atingiu o homem de raspão e ele foi encaminhado ao hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os militares iniciaram o patrulhamento e abordaram os suspeitos no centro de Ceilândia. Com eles, encontraram peças de roupas avaliadas em R$ 200 mil. O caso é investigado como tentativa de latrocínio, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo. Uma arma de fogo com duas munições foi apreendida.

