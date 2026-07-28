Pai atira em cachorro após ataque a filho de 10 anos em Vicente Pires

Agentes da 38ª DP investigam o caso: vítima desapareceu após a briga no meio da rua - (crédito: Sarah Peres/CB/D.A. Press)

Um incidente grave envolvendo o ataque de um animal e o uso de arma de fogo para defesa mobilizou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na noite da última sexta-feira (24/7). O caso ocorreu no Condomínio Summer Ville, localizado em Vicente Pires.

Segundo registrado em ocorrência, a confusão começou quando uma cadela da raça American Bully, pertencente a um empresário, escapou da residência no momento em que o portão foi aberto para a entrada de um visitante. O animal invadiu a casa vizinha e atacou um menino de 10 anos.

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À polícia, o pai da criança contou que o filho sofreu diversas mordidas nas pernas, nos pés e nas orelhas. O menino foi socorrido pela mãe e por uma vizinha. De acordo com o pai, que é CAC, o cão tentou investir novamente contra os presentes, momento em que pegou a arma de fogo e atirou uma vez.

Uma testemunha relatou ter visto o animal correr em direção à criança e afirmou ter pedido para que Marlon não atirasse. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. Segundo o delegado Diogo Carneiro, foi lavrado um termo circunstanciado ao dono do cachorro por omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

