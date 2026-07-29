Inmet informa que temperatura pode chegar a 30°C ao longo da semana

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e calor - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A combinação entre manhãs amenas e tardes cada vez mais quentes deve marcar o restante da semana no Distrito Federal. Nesta quarta-feira (29/7), os termômetros registraram 12°C de temperatura mínima em Brasília, enquanto a máxima prevista é de 28°C. Além da grande amplitude térmica, a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% durante a tarde, cenário que levou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a manter um aviso amarelo de baixa umidade.

Leia mais: PCDF prende suspeito de fraudar compra de tratores e bloqueia R$ 1 milhão

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Suellen Araújo, meteorologista do Inmet, a diferença entre as temperaturas mínimas e máximas tende a aumentar nos próximos dias. "A expectativa é que essa amplitude térmica fique ainda maior durante a semana. As mínimas devem continuar relativamente baixas, mas as máximas vão subir bastante, podendo chegar a 29°C e 30°C”, disse.

A especialista explicou que o fenômeno é típico desta época do ano e está relacionado às condições atmosféricas predominantes no período seco. "Durante o dia, com o tempo aberto e sem chuva, as temperaturas se elevam. Isso faz com que a amplitude térmica aumente, principalmente entre o fim do inverno e o início da primavera”, ressaltou.

A previsão para os próximos dias é de tempo firme em todo o Distrito Federal, sem expectativa de chuva. A principal mudança será justamente a elevação gradual das temperaturas máximas.

De acordo com Suellen, alguns cuidados são fundamentais para reduzir os efeitos do tempo seco sobre a saúde. "A principal orientação é ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas nas horas mais secas do dia e também reduzir a exposição ao sol, principalmente durante o período da tarde”, concluiu.