Brasília recebe pela primeira vez evento sobre chá

Elias Frazão*
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O Distrito Federal recebe, pela primeira vez, uma programação dedicada exclusivamente à cultura do chá. A Semana Cultural do Chá no Brasil, promovida pela Escola de Chá Embahú, será nos dias 1º e 2 de agosto, durante a Feira da Lua Edição Especial 25 Anos, no Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul. Com degustações, workshops e experiências sensoriais, o público será imerso nas variedades e histórias de chás.
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A diversidade da bebida é um dos grandes atrativos da programação. Além de infusões produzidas no Brasil, o evento reunirá especiarias do Japão, China, Índia, Taiwan e Coreia do Sul. Entre os destaques estão chás verdes, pretos, matcha e blends autorais elaborados com ingredientes brasileiros e do Cerrado. A programação inclui gastronomia, com pratos doces e salgados que têm como base o chá, além de produtores de cerâmica e acessórios para preparo e serviço da bebida.
A agenda contempla desde quem deseja conhecer o universo do chá até os apreciadores da bebida, e inclui oficina prática de origami, palestras, workshops de preparo, experiências com matcha, degustações especiais e rodas de conversa com profissionais que atuam no mercado.
Para Ana Cristina Alvarenga, idealizadora da Feira da Lua, a escolha do espaço não foi por acaso. "A Feira da Lua já é um ambiente consolidado de valorização da cultura, da gastronomia, do artesanato e dos pequenos produtores. Levar a cultura do chá para esse espaço é uma forma de aproximar o público desse universo de maneira leve e acessível, mostrando que o chá vai muito além de uma bebida. Ele representa cultura, tradição, saúde, agricultura, hospitalidade e experiências." afirma.
*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho
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