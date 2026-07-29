Instituto Oca do Sol promove Caminhada da Lua Cheia nesta quarta-feira (29/7)

O Instituto Oca do Sol realiza a Caminhada da Lua Cheia no Cerrado, nesta quarta -feira (29/7), na Serrinha do Paranoá. A atividade começa às 19h30, com ponto de encontro no Espaço comunitário D’urubu, no Núcleo Rural Córrego do Urubu, no Lago Norte. A trilha é de nível leve e aberta ao público, com contribuição voluntária opcional. Interessados podem se inscrever aqui.

A atividade integra o Projeto Ecotrilhas Serrinha do Paranoá e é uma oportunidade de caminhar pela natureza à luz da lua. Durante o percurso, pode-se conhecer mais sobre a história, biodiversidade e importância ambiental da região. O Instituto promove educação ambiental, turismo sustentável e valorização das nascentes e paisagens naturais da Serrinha.

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A distância da trilha é de aproximadamente 3,5 km e os participantes devem levar água e ir de calçado fechado.

Serviço

Caminhada da Lua Cheia no Cerrado

Data: quarta-feira, 29/07/2026

Hora: 19h30

Ponto de encontro: Largo do Araguaia (Espaço Comunitário D’Urubu) – Núcleo Rural Córrego Urubu – Lago Norte

Atividade gratuita com contribuição voluntária opcional.

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho