Varejo é o que mais contrata no comércio do DF, mas paga mal no Centro-Oeste

Três em cada quatro pessoas empregadas no comércio do Distrito Federal trabalham no setor varejista. Ao todo, são 164,1 mil trabalhadores em 24,9 milhões. É o que mostra a Pesquisa Anual do Comércio (PAC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada ontem, com base em dados de 2024. A pesquisa também mostra que a folha de pagamentos do comércio alcançou R$ 5,1 bilhões em salários e outras remunerações ao longo do ano. Apesar do volume movimentado, a remuneração média permaneceu em 1,7 salário mínimo por trabalhador, o equivalente hoje a R$ 2.755, indicando que a expansão do comércio segue sustentada por atividades de menor renda. De acordo com o IBGE, esse resultado coloca o DF ao lado de Goiás entre as menores médias salariais do Centro-Oeste. Na comparação regional, Mato Grosso registrou o maior salário médio do comércio, com 2,1 salários mínimos. Em seguida aparece Mato Grosso do Sul, com média de 1,8 salário mínimo.



Destaques da PAC do IBGE



As empresas comerciais do DF registraram R$ 132,2 bilhões em receita bruta em 2024.

O varejo liderou a receita bruta (R$ 56,7 bilhões), seguido do atacado (R$ 56 bilhões). Na sequência, comércio de veículos automotores, peças e motocicletas com R$ 19,5 bilhões.

A margem de comercialização das empresas comerciais alcançou R$ 26,7 bilhões, dos quais 58,8% foram gerados pelo comércio varejista.

As empresas comerciais empregavam 164,6 mil pessoas e somavam 24,9 mil unidades locais, sendo o varejo responsável por cerca de três em cada quatro empregos e estabelecimentos do setor.

Os gastos com salários e outras remunerações das empresas comerciais chegaram a R$ 5,1 bilhões.

O salário médio pago foi de 1,7 salário mínimo.

Apesar do volume de negócios, o DF respondeu por 14,2% da receita bruta de revenda do Centro-Oeste, a menor participação entre as unidades da Federação da região.



Desafio 1

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o fato de o DF ter o menor patamar salarial do Centro-Oeste evidencia um desafio que deve ser enfrentado de maneira estrutural. "A valorização da remuneração dos trabalhadores depende do crescimento da produtividade, da qualificação profissional, da inovação, do fortalecimento das empresas e de negociações coletivas equilibradas", diz.

José Aparecido, da Fecomércio-DF: "Empresas mais produtivas, competitivas e financeiramente saudáveis têm melhores condições para gerar empregos, investir na formação de trabalhadores e ampliar salários de maneira consistente" (foto: Ed Alves CB/DA Press)



Desafio 2

Segundo José Aparecido, a CNC e as Fecomércios estaduais reconhecem a importância de ampliar as condições para a valorização profissional no comércio, mas esse avanço também está relacionado à superação de entraves que limitam a capacidade de investimento e expansão das empresas. "Entre eles estão os juros elevados, os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, a carga tributária, a burocracia, a insegurança jurídica, as margens reduzidas e os gargalos de produtividade e qualificação", afirma.



Futuro

"Empresas mais produtivas, competitivas e financeiramente saudáveis têm melhores condições para gerar empregos, investir na formação de trabalhadores e ampliar salários de maneira consistente. Esse é um compromisso permanente da Fecomércio-DF, em parceria com os sindicatos, o setor produtivo e os trabalhadores", completa José Aparecido.

IA no e-commerce

A Cielo lançou uma plataforma de pagamentos baseada em agentes de inteligência artificial em parceria com o Google Cloud. A solução permite que o consumidor conduza toda a jornada de compra, desde a busca pelo produto até a liquidação financeira, sem preencher formulários tradicionais ou sair da conversa.

A nova ferramenta da Cielo ajuda o lojista a conhecer melhor as preferências de seus clientes para oferecer promoções personalizadas (foto: Reprodução/Cielo)

O movimento alinha a companhia à tendência de adoção de assistentes autônomos no varejo digital, integrando o sistema de pagamentos diretamente ao estoque e ao catálogo dos lojistas para automatizar transações complexas. A nova ferramenta, segundo a Cielo, vai ajudar o empresário a conhecer melhor as preferências de seus clientes para oferecer promoções personalizadas.

Restituição em dobro

O 5º Juizado Especial Cível de Brasília condenou uma empresa a restituir valores cobrados de cliente após o encerramento da unidade, na qual ela realizava tratamento de depilação a laser. A consumidora contratou pacote de depilação em julho de 2025, parcelado em 10 vezes no cartão de crédito, para ser realizado em unidade no Conjunto Nacional. Depois de três sessões, o estabelecimento encerrou as atividades em novembro de 2025. A empresa prometeu transferir o atendimento a um parceiro, mas nunca indicou local, data ou empresa para a retomada do tratamento, e seguiu descontando as prestações mensais sem prestar o serviço. A empresa foi condenada a devolver, em dobro, as parcelas cobradas indevidamente entre novembro de 2025 e abril de 2026, no valor total de R$ 1.198,80, além de pagar R$ 5 mil por danos morais.

Médicos católicos

Mais de 370 médicos de 15 países participam, a partir de hoje, do XXVII Congresso Mundial de Médicos Católicos (Fiamc World Congress). O encontro será realizado em Brasília e vai reunir representantes dos cinco continentes até sábado para discutir o impacto das revoluções industrial e digital na prática médica. Esta é a primeira vez que o evento é realizado em solo brasileiro. A solenidade de abertura, na paróquia Nossa Senhora da Esperança (307/308 Norte), contará com a participação do Arcebispo de Brasília, cardeal dom Paulo Cezar Costa, de representantes da Federação Internacional de Associações Médicas Católicas, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Médicos Católicos. A sessão de abertura amanhã será conduzida pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Ricardo Hoepers. O evento também contará com a presença do monsenhor Renzo Pegoraro, presidente da Pontifícia Academia para a Vida.

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