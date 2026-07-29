Homem que matou mulher trans após briga por lanche é condenado a 18 anos

O Tribunal do Júri de Brasília condenou a 18 anos de prisão Joaci Oliveira Santos, acusado de matar, em 10 de dezembro de 2020, Juliana da Cruz Costa, 32 anos, mulher trans. O homicídio ocorreu na comercial 101 do Sudoeste e foi motivado após a vítima se negar a dividir o lanche com o autor.

O julgamento ocorreu nessa terça-feira (28/7) e os jurados acolheram integralmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público (MPDFT). O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, rejeitou a tese de absolvição do réu e acatou as duas qualificadoras apontadas pela acusação: motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

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Na fixação da pena, o juiz destacou o histórico criminal de Joaci e apontou a existência de maus antecedentes, com base em condenações anteriores por furto e homicídio. Destacou ainda as agravantes da reincidência e do motivo fútil. O magistrado negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou a execução imediata da condenação em regime fechado.

O caso

Imagens do circuito interno de segurança colhidas pela polícia à época registraram quando Joaci chegou ao local de bicicleta, entrou no bloco, na comercial, e falou com a vítima. Os dois viviam em situação de rua. De acordo com as investigações, após sair do prédio, ele desferiu um golpe de faca no peito de Juliana, no estacionamento, em frente a um bar do Sudoeste.

Antes do crime, Joaci cumpria pena desde 2014 no sistema prisional por outro homicídio. Havia sido solto em abril de 2019.