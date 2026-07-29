Morre o jornalista Eduardo Meirelles, aos 30 anos

Morreu nesta quarta-feira (29/7) o jornalista e autor Eduardo Vieira de Lima Meirelles. Nacionalmente conhecido pela escrita da biografia da atriz e diretora Lucélia Santos (Lucélia Santos – Coragem Para Lutar, de 2022), Meirelles passou por diferentes portais de notícia no país, como Poder 360 e Fórum. A causa da morte não foi divulgada.

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Natural de Luziânia, Goiás, Meirelles se formou pela Universidade de Brasília (UnB) e trabalhou também em movimentos sociais e partidários da capital. A UnB, em nota ao Correio, lamentou a morte do ex-estudante. "A Universidade de Brasília (UnB) lamenta o falecimento do jornalista Eduardo Vieira de Lima Meirelles, egresso do curso de Jornalismo da instituição. A UnB manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor".

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Meirelles morava no Rio de Janeiro. Segundo relato de Analai Nava, prima do jornalista nas redes sociais, ele teria passado mal durante a madrugada, ainda conseguiu descer do apartamento e pediu ajuda para o porteiro, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os agentes chegaram, contudo, constataram o óbito.

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A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) comentou a morte de Meirelles em comunicado pelas redes sociais. "Hoje perdemos o companheiro Eduardo Meirelles. Jornalista e militante que dedicou a vida às causas belas e justas. Lutamos juntos, sonhamos as mesmas esperanças. Fica essa imagem dele no dia de sua filiação ao PT, seguindo na luta, construindo o legado que fica. Duda, presente".

Trabalho autoral

Em 2022, Meirelles lançou o trabalho Lucélia Santos – Coragem Para Lutar. A biografia da famosa atriz e diretora repercutiu nacionalmente. Pelas redes sociais, Lucélia também lamentou a morte de Meirelles. "Meu querido amado amigo Duda, Eduardo Meirelles. Quanta vida! Quanta paixão você sempre teve em tudo que fez e criou por aqui. Não consigo acreditar. Voa Duda com os anjos e a Paz. Te amo eternamente. Estaremos juntos eternamente".