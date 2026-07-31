Dia dos Pais impulsiona comércio do DF, mas gasto médio encolhe

A estimativa de gasto caiu de R$ 240 no ano passado para R$ 172 em 2026, uma retração de 28,3% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O comércio do Distrito Federal entra na reta final para o Dia dos Pais com expectativa de aumento nas vendas, sustentada mais pelo volume de consumidores do que pelo valor das compras. Levantamento da Fecomércio-DF mostra que 82,7% dos consumidores pretendem presentear na data, enquanto 54,4% dos empresários esperam vender mais do que em 2025, projetando crescimento médio de 10,5%. O cenário confirma a resiliência do varejo, mas também evidencia um consumidor mais cauteloso diante dos juros elevados e da pressão sobre o orçamento familiar.

Mais barato

O principal sinal dessa mudança de comportamento está no ticket médio. A estimativa de gasto caiu de R$ 240 no ano passado para R$ 172 em 2026, uma retração de 28,3%, indicando busca por presentes mais baratos e maior sensibilidade aos preços.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De olho nas promoções

Para aproveitar a data, 59,5% dos comerciantes vão intensificar ações promocionais. Descontos lideram as estratégias, seguidos por campanhas de divulgação e oferta de kits especiais, numa tentativa de atrair consumidores sem comprometer margens.

Sem reajuste

A maior parte das empresas pretende evitar reajustes. Segundo a pesquisa, 76% manterão os preços atuais, enquanto 21,5% planejam aumentos médios de 7,2%, atribuídos principalmente ao repasse de custos dos fornecedores.

Estoque em dia

O setor também reforçou a preparação para atender à demanda. Cerca de 44,3% dos empresários ampliaram os estoques para o período, enquanto pouco mais da metade manteve o mesmo nível de mercadorias do ano passado.

Os preferidos

Roupas e acessórios lideram a preferência dos consumidores, seguidos por cosméticos, perfumes e calçados. O cartão de crédito continua como principal meio de pagamento, e os shopping centers concentram a maior parte das intenções de compra, à frente do comércio de rua e das vendas pela internet.

Roupas e acessórios — 24,2%

Cosméticos/perfumes — 15,6%

Calçados e acessórios — 13%

Tortas/doces/bombons — 9,7%

Café da manhã — 8,9%

Almoço/jantar — 7,4%

Livros/artigos de papelaria — 7,1%

Produtos culturais — 7,1%

Móveis/eletrônicos — 5,2%

Jóias/semijoias/bijuterias — 1,9%

Avaliação

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, os resultados indicam uma data com potencial para movimentar o comércio, embora marcada por maior atenção das famílias aos preços e às condições de pagamento. "O crescimento acumulado de 7% no comércio e de 10% nos serviços do Distrito Federal, entre janeiro e maio, mostra que a atividade econômica permanece aquecida. A elevada intenção de presentear e a expectativa positiva dos empresários reforçam esse cenário. Ao mesmo tempo, a redução do ticket médio revela um consumidor mais atento ao orçamento, diante dos juros elevados e dos compromissos financeiros das famílias", avalia.

Capacitação de militares temporários

O Senac-DF formalizou parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania e lançou, nesta quinta-feira (30/7), o Programa Formando Cidadão, voltado à qualificação profissional de 345 militares temporários do Exército e da Força Aérea Brasileira. A iniciativa envolve cursos nas áreas de tecnologia, saúde, gastronomia e gestão, estruturados para facilitar a transição desses profissionais para a vida civil e atender às demandas do mercado local. O projeto tem investimento conjunto e foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais para ampliar a empregabilidade no Distrito Federal.

Programa Formando Cidadão foi lançado ontem, em solenidade no Senac Open, na 712/912 Norte (foto: Senac/Divulgação)

Durante a solenidade, que contou com a presença do secretário interino de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Jaime Santana, e do presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, afirmou que a iniciativa aproxima a formação profissional das necessidades atuais do mercado de trabalho e amplia as possibilidades de inserção dos participantes em diferentes setores da economia. "Nosso objetivo é oferecer uma formação atualizada, que desenvolva competências técnicas e comportamentais e prepare esses profissionais para aproveitar as oportunidades que surgem em diferentes setores da economia", ressaltou.

Adidas em Taguá

A Adidas inaugurou, nesta quinta-feira (30/7), a primeira unidade em Taguatinga, instalada no Taguatinga Shopping com mais de 200 metros quadrados e o conceito global Home of Sport. O movimento estratégico visa capturar o alto fluxo de consumo da região administrativa com uma operação de grande porte que integra portfólio de alta performance e coleções lifestyle. A unidade estreia já com foco na data comemorativa do Dia dos Pais e traz linhas exclusivas, apostando na experiência imersiva e no atendimento consultivo para consolidar a presença da multinacional esportiva no mercado brasiliense.