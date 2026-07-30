Gêmeos são presos suspeitos de tentar matar homem após cobrança por camisetas

Dois irmãos gêmeos, de 24 anos, foram presos preventivamente na tarde desta quinta-feira (30/7) durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Eles são investigados por tentativa de homicídio qualificado contra um homem, em São Sebastião.

As prisões foram cumpridas por agentes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) no bairro Vila Nova, onde os suspeitos moravam. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião.

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Segundo a investigação, o crime ocorreu na madrugada de 4 de maio e teve origem em uma dívida relacionada à venda de camisetas. A vítima afirmou que havia comercializado peças para um dos irmãos, que se recusou a pagar pelo produto.

Ao encontrá-lo e cobrar o valor devido, os dois iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Frequentadores do local separaram a briga, mas, enquanto a vítima procurava os óculos que haviam caído durante a confusão, um terceiro homem, ainda não identificado, entregou um facão a um dos investigados.

Segundo o delegado Thiago Peralva, a vítima foi derrubada e atingida por golpes nas costas e no ombro. Ela foi socorrida por um familiar e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento de urgência e sobreviveu.

"O inquérito reuniu depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais que embasaram o indiciamento dos irmãos por tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas", afirmou o delegado.

A polícia investiga a participação do terceiro homem que teria fornecido a arma usada no ataque.