Republicanos oficializa apoio a Celina ao GDF e reforça chapa com Gustavo Rocha

Lideranças do Republicanos, PP e PL participam da convenção do Republicanos-DF, que oficializou apoios e reforçou alianças para as eleições de 2026 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Republicanos do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira (30/7), sua convenção partidária com foco na consolidação das alianças da direita local. O encontro reuniu a governadora Celina Leão (PP), a deputada federal Bia Kicis (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), além de dirigentes partidários e pré-candidatos aos cargos proporcionais.

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Oficializado como pré-candidato a vice-governador, Gustavo Rocha (Republicanos) afirmou que a governadora e pré-candidata à reeleição, Celina Leão (PP), tem condições de "revolucionar" o Distrito Federal caso seja eleita para um mandato de quatro anos. Durante a convenção do Republicanos-DF, em Brasília, o ex-secretário da Casa Civil do DF agradeceu a confiança da chefe do Executivo, destacou a aliança entre os partidos e pediu apoio dos filiados para as eleições de 2026.

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Em discurso, Gustavo elogiou o desempenho de Celina nos primeiros meses à frente do Governo do Distrito Federal e disse acreditar que a gestora fará uma administração histórica caso seja reconduzida ao cargo. "Se nesses três meses ela já fez tanto, imagina o que ela vai fazer com quatro anos de mandato", afirmou. Ao agradecer pela indicação para compor a chapa, acrescentou: "Muito obrigado por confiar em mim. Saiba que você tem aqui um amigo e um aliado para todas as horas."

Gustavo Rocha também destacou que ingressou pela primeira vez em um partido político justamente por identificar afinidade com os princípios da legenda. "É a primeira vez que me filio a um partido político e vim para o Republicanos justamente em razão da comunhão de ideias e da comunhão de valores", declarou, ao agradecer à direção nacional e distrital da sigla pela recepção.

Gustavo Rocha (Republicanos) agradeceu a confiança de Celina Leão e afirmou que pretende contribuir para a continuidade da gestão no Distrito Federal (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

"Não precisamos falar mal de ninguém"

A governadora e pré-candidata à reeleição Celina Leão (PP) fez um discurso de defesa da atual gestão e de forte tom político. Ao destacar os primeiros meses à frente do Governo do Distrito Federal (GDF), Celina afirmou que a administração dela tem apresentado resultados concretos e afirmou que o grupo político que integra representa "o time do bem", em contraposição aos adversários.

Durante a fala, a governadora ressaltou que a construção de alianças foi determinante para a consolidação do projeto político que pretende levar às eleições de 2026. A governadora também elogiou Gustavo, destacando a experiência técnica e administrativa dele . Segundo ela, a escolha do aliado foi baseada na capacidade de gestão e no compromisso com o serviço público. "O Gustavo é um cara que tem capacidade técnica, tem respeito, é um grande gestor e vai me ajudar nessa missão", disse.

Em outro momento do discurso, Celina voltou-se para o cenário nacional e fez críticas indiretas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente na área econômica. Sem citar nominalmente o presidente, a governadora mencionou promessas de campanha e o aumento do custo de vida. "A picanha nunca chegou. As contas estão dentro de casa para pagar. Os juros estão chegando a 16% ao ano", afirmou, ao defender que candidatas como Bia Kicis e Michelle Bolsonaro representariam os interesses do Distrito Federal no Senado.

Celina Leão (PP)n defendeu a continuidade da atual gestão e destacou a importância das alianças políticas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

União

A senadora Damares Alves (Republicanos) reforçou a aliança entre o Republicanos e os partidos que compõem o grupo político da governadora Celina Leão. Em discurso marcado por elogios aos pré-candidatos e pela defesa da unidade da direita no Distrito Federal, a parlamentar afirmou que a chapa formada por Celina Leão e o pré-candidato a vice-governador Gustavo Rocha (Republicanos) reúne as condições necessárias para dar continuidade ao atual projeto político.

Em uma das falas de maior impacto do discurso, Damares associou a candidatura de Celina Leão à ideia de cuidado com a população e defendeu a continuidade do grupo político no comando do Governo do Distrito Federal. "O meu DF está precisando de uma mãe. O meu DF está precisando de uma leoa. O nosso povo precisa ser cuidado", afirmou, arrancando aplausos dos presentes.

Ao abordar a composição política para 2026, Damares também ressaltou a parceria com a deputada federal Bia Kicis e mencionou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como parte do grupo que pretende atuar em conjunto no próximo ciclo político. "Imagina eu, Bia e Michelle Bolsonaro, essas três mulheres juntas ajudando Celina e Gustavo a governar o Distrito Federal", afirmou.

Damares Alves (Republicanos-DF) exaltou a aliança política do grupo e afirmou que o Distrito Federal "está precisando de uma mãe" (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Mudança

Também presente no evento, a deputada federal e pré-candidata ao Senado Bia Kicis (PL) destacou a parceria entre as duas siglas e disse acreditar que a coalizão terá protagonismo nas eleições. "Tive a felicidade de ser abraçada pelo Republicanos. Nós iremos caminhar juntos, PL e Republicanos, e certamente esses partidos, com o partido da nossa governadora, terão a maior bancada da Câmara Legislativa (CLDF), da Câmara Federal e do Senado Federal", afirmou.

A parlamentar afirmou que a futura campanha será pautada pela defesa de valores conservadores e disse que o país vive "tempos sombrios". Em seguida, citou temas que pretende priorizar, como segurança pública, agricultura e liberdade. "É preciso que tenhamos coragem, que a gente não tenha medo. É preciso lutar pelos valores. Nós vamos lutar pela segurança pública, pela agricultura do Distrito Federal e pelos empreendedores", disse.

Bia Kicis também elogiou a atuação da governadora e pré-candidata à reeleição, Celina Leão, especialmente na área da saúde. Segundo ela, a atual gestão já apresenta resultados positivos, embora ainda existam desafios. "Com a governadora Celina, nós já estamos vendo resultados. A saúde, que era o pior problema, a gente já vê uma grande melhora, e tem muito mais para melhorar", afirmou.

Bia Kicis (PL) defendeu a união dos partidos de direita e reafirmou o compromisso com pautas como segurança pública e liberdade (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)