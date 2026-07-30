Obituário: 60 funerais nesta quinta-feira (30/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/7):

Campo da Esperança

Ana Maria Pereira de Carvalho, menos de 1 ano

Cícero Dias da Silva, 69 anos

Cláudia Marina Nascimento Oliveira, 60 anos

Edward Alves Peixoto, 97 anos

Elciene Pereira da Silva Medeiros, 61 anos

Eudes Ribeiro da Silva, 59 anos

Generosa Gomes Mariano Nascimento, 88 anos

Isaías Dias Soares, 75 anos

Jurandir de Melo, 78 anos

Manoel José Ferreira, 89 anos

Marcínio Castro Caldas, 91 anos

Maria da Salete Silveira Santiago, 85 anos

Maria Elodir Alves da Silva, 76 anos

Marlene Xavier da Silva, 71 anos

Mauro Barboza, 85 anos

Neuza Crisóstomo Rosário, 96 anos

Nilzete Alves da Silva, 79 anos

Paulo Roberto Barretto, 47 anos

Tagore Wotton de Andrade Madruga, 68 anos

Taguatinga

Antony Ariel Moreira da Silva, 21 anos

Cristiano Cerveira de Branco, 32 anos

Eduardo Lúcio Vieira, 70 anos

Ermínia Anunciação de Souza, 83 anos

Gilberto Camilo, 70 anos

Hilton Fonseca da Cunha, 85 anos

Hugo Fernandes de Araújo, 78 anos

Inocêncio Nobelino Sobrinho, 85 anos

Israel Rubens Alves Oliveira, 27 anos

Joana Darque Barbosa de Freitas, 66 anos

João Pedro da Silva Sousa, menos de 1 ano

João Pedro dos Santos, 80 anos

Josefa Maria Santa Anna de Lima, 86 anos

Levi Felix Cardoso, menos de 1 ano

Luissanllerlis Nikolle Flores Parra, menos de 1 ano

Maria Alves Gomes, 74 anos

Maria Ione Fernandes Moura, 57 anos

Maria Melo Araújo, 85 anos

Rosângela Pereira do Nascimento, 64 anos

Sandro de Souza Costa, 50 anos

Vicente Soares de Matos, 64 anos

Gama

Ana Helouise Costa da Silva, menos de 1 ano

Cipriana Feliciana Lopes, 89 anos

Izaac dos Santos Marques Magalhães, menos de 1 ano

Lucas Fernandes Silva, 35 anos

Maria Zulene Silva, 54 anos

Miguel de Sousa Silva, menos de 1 ano

Roberto Oliveira Soares, 52 anos

Planaltina

Pietro Henrique Mendes da Silva, menos de 1 ano

Rita Ferreira Barbosa, 84 anos

Romildo Inácio dos Santos, 59 anos

Brazlândia

Adaci Abilo da Silva, 70 anos

Kary Loyane Nunes Barbosa, 36 anos