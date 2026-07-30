Obituário: 60 funerais nesta quinta-feira (30/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/7):
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Campo da Esperança
- Ana Maria Pereira de Carvalho, menos de 1 ano
- Cícero Dias da Silva, 69 anos
- Cláudia Marina Nascimento Oliveira, 60 anos
- Edward Alves Peixoto, 97 anos
- Elciene Pereira da Silva Medeiros, 61 anos
- Eudes Ribeiro da Silva, 59 anos
- Generosa Gomes Mariano Nascimento, 88 anos
- Isaías Dias Soares, 75 anos
- Jurandir de Melo, 78 anos
- Manoel José Ferreira, 89 anos
- Marcínio Castro Caldas, 91 anos
- Maria da Salete Silveira Santiago, 85 anos
- Maria Elodir Alves da Silva, 76 anos
- Marlene Xavier da Silva, 71 anos
- Mauro Barboza, 85 anos
- Neuza Crisóstomo Rosário, 96 anos
- Nilzete Alves da Silva, 79 anos
- Paulo Roberto Barretto, 47 anos
- Tagore Wotton de Andrade Madruga, 68 anos
Taguatinga
- Antony Ariel Moreira da Silva, 21 anos
- Cristiano Cerveira de Branco, 32 anos
- Eduardo Lúcio Vieira, 70 anos
- Ermínia Anunciação de Souza, 83 anos
- Gilberto Camilo, 70 anos
- Hilton Fonseca da Cunha, 85 anos
- Hugo Fernandes de Araújo, 78 anos
- Inocêncio Nobelino Sobrinho, 85 anos
- Israel Rubens Alves Oliveira, 27 anos
- Joana Darque Barbosa de Freitas, 66 anos
- João Pedro da Silva Sousa, menos de 1 ano
- João Pedro dos Santos, 80 anos
- Josefa Maria Santa Anna de Lima, 86 anos
- Levi Felix Cardoso, menos de 1 ano
- Luissanllerlis Nikolle Flores Parra, menos de 1 ano
- Maria Alves Gomes, 74 anos
- Maria Ione Fernandes Moura, 57 anos
- Maria Melo Araújo, 85 anos
- Rosângela Pereira do Nascimento, 64 anos
- Sandro de Souza Costa, 50 anos
- Vicente Soares de Matos, 64 anos
Gama
- Ana Helouise Costa da Silva, menos de 1 ano
- Cipriana Feliciana Lopes, 89 anos
- Izaac dos Santos Marques Magalhães, menos de 1 ano
- Lucas Fernandes Silva, 35 anos
- Maria Zulene Silva, 54 anos
- Miguel de Sousa Silva, menos de 1 ano
- Roberto Oliveira Soares, 52 anos
Planaltina
- Pietro Henrique Mendes da Silva, menos de 1 ano
- Rita Ferreira Barbosa, 84 anos
- Romildo Inácio dos Santos, 59 anos
Brazlândia
- Adaci Abilo da Silva, 70 anos
- Kary Loyane Nunes Barbosa, 36 anos
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postado em 30/07/2026 17:09