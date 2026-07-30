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Obituário: 60 funerais nesta quinta-feira (30/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 30 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (30/7):

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Campo da Esperança

  • Ana Maria Pereira de Carvalho, menos de 1 ano
  • Cícero Dias da Silva, 69 anos
  • Cláudia Marina Nascimento Oliveira, 60 anos
  • Edward Alves Peixoto, 97 anos
  • Elciene Pereira da Silva Medeiros, 61 anos
  • Eudes Ribeiro da Silva, 59 anos
  • Generosa Gomes Mariano Nascimento, 88 anos
  • Isaías Dias Soares, 75 anos
  • Jurandir de Melo, 78 anos
  • Manoel José Ferreira, 89 anos
  • Marcínio Castro Caldas, 91 anos
  • Maria da Salete Silveira Santiago, 85 anos
  • Maria Elodir Alves da Silva, 76 anos
  • Marlene Xavier da Silva, 71 anos
  • Mauro Barboza, 85 anos
  • Neuza Crisóstomo Rosário, 96 anos
  • Nilzete Alves da Silva, 79 anos
  • Paulo Roberto Barretto, 47 anos
  • Tagore Wotton de Andrade Madruga, 68 anos

Taguatinga

  • Antony Ariel Moreira da Silva, 21 anos
  • Cristiano Cerveira de Branco, 32 anos
  • Eduardo Lúcio Vieira, 70 anos
  • Ermínia Anunciação de Souza, 83 anos
  • Gilberto Camilo, 70 anos
  • Hilton Fonseca da Cunha, 85 anos
  • Hugo Fernandes de Araújo, 78 anos
  • Inocêncio Nobelino Sobrinho, 85 anos
  • Israel Rubens Alves Oliveira, 27 anos
  • Joana Darque Barbosa de Freitas, 66 anos
  • João Pedro da Silva Sousa, menos de 1 ano
  • João Pedro dos Santos, 80 anos
  • Josefa Maria Santa Anna de Lima, 86 anos
  • Levi Felix Cardoso, menos de 1 ano
  • Luissanllerlis Nikolle Flores Parra, menos de 1 ano
  • Maria Alves Gomes, 74 anos
  • Maria Ione Fernandes Moura, 57 anos
  • Maria Melo Araújo, 85 anos
  • Rosângela Pereira do Nascimento, 64 anos
  • Sandro de Souza Costa, 50 anos
  • Vicente Soares de Matos, 64 anos

Gama

  • Ana Helouise Costa da Silva, menos de 1 ano
  • Cipriana Feliciana Lopes, 89 anos
  • Izaac dos Santos Marques Magalhães, menos de 1 ano
  • Lucas Fernandes Silva, 35 anos
  • Maria Zulene Silva, 54 anos
  • Miguel de Sousa Silva, menos de 1 ano
  • Roberto Oliveira Soares, 52 anos

Planaltina

  • Pietro Henrique Mendes da Silva, menos de 1 ano
  • Rita Ferreira Barbosa, 84 anos
  • Romildo Inácio dos Santos, 59 anos

Brazlândia

  • Adaci Abilo da Silva, 70 anos
  • Kary Loyane Nunes Barbosa, 36 anos

Sobradinho

  • Celina Valverde Alves, 79 anos
  • Fátima Maria Barbosa dos Santos, 71 anos
  • Jaqueline Ferreira de Souza, 39 anos
  • Natalina Maria de Carvalho, 59 anos

Jardim Metropolitano

  • César Agusto Pereira de Amorim, 74 anos (cremação)
  • Cláudia Blankenheim Monteiro, 64 anos (cremação)
  • Tatiane da Silva Gonzaga, 41 anos
  • Virgínia da Conceição Pereira, 81 anos
 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/07/2026 17:09
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