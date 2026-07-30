Menino de 4 anos é picado por escorpião em escola do Lago Norte

Uma criança de 4 anos foi picada por um escorpião nessa quarta-feira (29/7), durante uma atividade no campo de gramado sintético da escola COC Lago Norte. O menino se ajoelhou no local onde havia um filhote de escorpião e acabou sendo ferido. Apesar do susto, ele passa bem e deve receber alta hospitalar ainda na tarde desta quinta-feira (30/7).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A diretora da unidade, Kátia Catta Preta, contou ao Correio que a própria escola prestou os primeiros atendimentos e providenciou o transporte da criança. Como o deslocamento foi feito pela diretora em seu veículo particular, a ocorrência não foi registrada pelo Corpo de Bombeiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Inicialmente, o menino foi levado ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Porém, foi encaminhado posteriormente ao Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), onde recebeu três doses de soro antiescorpiônico rapidamente. Segundo a diretora, a evolução clínica foi positiva, e a criança apresentou boa recuperação.
Apesar do episódio, o menino demonstrou bom humor durante o tratamento. “Mandou um áudio para mim dizendo que quer ganhar uma fantasia de escorpião”, relatou a diretora.
Após o incidente, o escorpião foi capturado, e a escola acionou os órgãos responsáveis para avaliar o local. Equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), da Vigilância Ambiental e da Administração Regional do Lago Norte estiveram na unidade para verificar a situação.
Segundo a diretora, a instituição mantém um cronograma permanente de dedetização, com um reforço realizado há apenas cinco dias. Ela acredita, no entanto, que a proximidade da escola com uma estação da Caesb e um terreno público conhecido como “ponta de picolé”, que dá acesso à orla do Lago Paranoá, pode favorecer o aparecimento desses animais.
“Agora vamos intensificar ainda mais as ações de controle. Fomos informados de que o veneno não mata o escorpião, por isso, é preciso combater as baratas e outros insetos que servem de alimento para eles”, explicou Kátia Catta Preta.
A diretora também destacou a mobilização da comunidade escolar diante do ocorrido. “Recebemos total apoio das famílias. Muitos responsáveis chegaram até a se voluntariar para ajudar a procurar escorpiões nas dependências da escola”, afirmou.
O campo de grama sintética da escola ficará interditado temporariamente.
Saiba Mais
- Cidades DF Lei que cria Conselho de Proteção para a Pessoa Idosa entra em vigor
- Cidades DF Homem de 19 anos ataca violentamente a própria família com uma garrafa
- Cidades DF Operação desmantela grupo que vendia informações sigilosas de brasileiros
- Cidades DF Carro e moto colidem em Sobradinho e homem é levado às pressas para hospital
- Cidades DF PCDF apreende provas para desarticular esquema milionário
- Cidades DF Agências do trabalhador têm 821 vagas abertas nesta quinta (30/7)