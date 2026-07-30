Dupla faz série de roubos em Arniqueira e é presa

Imagens da câmera de segurança mostraram o momento que a dupla fugiu com a bolsa da vítima - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens em uma moto realizaram uma série de roubos a mão armada em Arniqueira. A dupla foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã desta quinta-feira (30/7), durante uma operação que investigava os assaltos. Em uma motocicleta sem placa, um dos autores ficava na garupa e descia para ameaçar as vítimas com uma arma, possivelmente falsa, enquanto o outro conduzia o veículo e auxiliava na fuga.

A investigação começou depois que uma mulher teve seu telefone celular, cartões bancários e documentos pessoais roubados, em 19 de julho. A vítima havia acabado de sair de casa quando foi abordada por dois homens em uma moto. Segundo a PCDF, a mulher registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) e descreveu as vestes dos ladrões, os capacetes e a motocicleta utilizada – uma Honda/CG 160 Titan preta.

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A partir deste crime, os agentes passaram a analisar imagens do sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e conseguiram reconstituir a rota de fuga utilizada pela dupla em Arniqueira, com destino à Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras. Nos vídeos, os policiais conseguiram identificar a residência do proprietário do veículo — o local ficava relativamente próximo dos lugares onde os investigados praticavam os crimes.

As câmeras da rua de acesso ao imóvel mostraram a dupla saindo na moto momentos antes do roubo e retornando minutos depois. No relato, a vítima tinha descrito que o homem da garupa utilizava uma camisa da Seleção Brasileira, na cor amarela, o que coincidiu com as imagens das gravações.

Ainda de acordo com a PCDF, todas as características batiam com o que foi descrito pela mulher, da moto ao capacete. Os agentes conseguiram identificar que o modus operandi do roubo era similar ao de outros crimes praticados na região. A placa era retirada para dificultar que eles fossem identificados posteriormente. Um homem de 22 anos e outro de 24 foram presos por seis policiais civis, que cumpriram os mandados em Arniqueira.

Durante o mandado de busca e apreensão na residência do proprietário da moto, os policiais encontraram ambos os criminosos, além da motocicleta, dos capacetes e do simulacro que imitava uma pistola. Dois aparelhos celulares também foram coletados durante a apreensão e serão submetidos à extração e análise de dados. A PCDF ainda destacou que, apesar da arma falsa, não foi descartada a possibilidade do uso de uma arma de fogo verdadeira, relatada pelas vítimas dos crimes.

O mais jovem, ao ser conduzido à 21ª DP, confessou a participação no roubo à vítima que deu início ao inquérito. Em seu relato, ele descreveu que permanecia na garupa, descendo da moto e abordando as vítimas, enquanto o mais velho assegurava a fuga na condução do veículo. O investigado, de 22 anos, ainda confessou ter realizado ao menos dois outros roubos investigados pela delegacia de polícia. A dupla foi indiciada por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma.