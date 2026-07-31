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Obituário: 53 funerais nesta sexta-feira (31/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 31 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (31/7):

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Campo da Esperança

  • Adriano Dourado Bernades de Sousa, 48 anos
  • Dolores Maria Santos, 70 anos
  • Edmilson de Oliveira Santos, 60 anos
  • Francisco Ribeiro Moura, 93 anos
  • Hermenegildo Alves da Silva, 98 anos
  • Jéssica Batista dos Santos, 23 anos
  • Lavínia Correa, 81 anos
  • Lígia Maria Salim Bastos Padilha, 83 anos
  • Marcelo Barros Freitas, 52 anos
  • Maria de Lourdes Otília dos Santos, 79 anos
  • Maria de Oliveira, 91 anos
  • Maria Francinete Ferreira, 63 anos
  • Maria Gláucia de Sousa Noleto Gama, 59 anos
  • Maria Madalena Mendes de Araújo, 94 anos
  • Mariza da Silva Gama, 78 anos
  • Murilo Pedreira dos Reis, menos de 1 ano
  • Raimundo Xavier de Menezes, 106 anos
  • Rosângela Oliveira Brasil, 67 anos
  • Tom Mix Guimarães, 97 anos
  • Walter Nobre de Castro, 89 anos
  • Zenóbia da Silva Santos, 95 anos
  • Zilda Emma Wahrendorff Caldas, 90 anos

Taguatinga

  • Aurora Pereira Campos, 99 anos
  • Bolívar Lopes de Souza, 81 anos
  • Josefa Maria da Conceição, 86 anos
  • Lúcia Rodrigues Garcia, 90 anos
  • Maria de Jesus Pinto Bernardo, 89 anos
  • Miguel Rocha de Oliveira, menos de 1 ano
  • Norbelina Maria dos Santos Macedo Ferreira, 62 anos
  • Pedro Henrique Fernandes Alves, 27 anos
  • Ruy Damásio de Sousa, 89 anos
  • Teresinha de Jesus Ferreira Lúcio de Souza, 70 anos
  • Teresinha Maria Saraiva da Silva, 87 anos
  • Vera Lúcia Minari, 78 anos

Gama

  • Antônia Alves de Lima e Silva, 72 anos
  • Ieda dos Anjos Dias, 40 anos
  • Jovelina Dias de Souza, 91 anos
  • Juarez Antônio de Souza, 62 anos
  • Leonardo Miranda Soares, 42 anos
  • Maria Antônia de Sousa, 64 anos
  • Maria Zulene Silva, 54 anos
  • Vicente de Paulo Chaves Neto, 39 anos

Planaltina

  • Celina da Silva Amorim, menos de 1 ano
  • José Antônio Pereira, 89 anos
  • Maria Rosa de Jesus Silva, 61 anos

Sobradinho

  • Luzia Bispo Rosa, 74 anos
  • Matheus Feitosa Brito, 24 anos
  • Talisson Matheus de Sousa Vieira, 23 anos

Jardim Metropolitano

  • Deusanira Lopes da Silva, 61 anos
  • Maria Marta Loiola, 50 anos
  • Ozani Maria de Morais, 83 anos (cremação)
  • Pietro Marques da Silva, menos de 1 ano
  • Valdinar Manuel da Silva, 62 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/07/2026 20:06
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