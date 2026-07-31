Obituário: 53 funerais nesta sexta-feira (31/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (31/7):
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Campo da Esperança
- Adriano Dourado Bernades de Sousa, 48 anos
- Dolores Maria Santos, 70 anos
- Edmilson de Oliveira Santos, 60 anos
- Francisco Ribeiro Moura, 93 anos
- Hermenegildo Alves da Silva, 98 anos
- Jéssica Batista dos Santos, 23 anos
- Lavínia Correa, 81 anos
- Lígia Maria Salim Bastos Padilha, 83 anos
- Marcelo Barros Freitas, 52 anos
- Maria de Lourdes Otília dos Santos, 79 anos
- Maria de Oliveira, 91 anos
- Maria Francinete Ferreira, 63 anos
- Maria Gláucia de Sousa Noleto Gama, 59 anos
- Maria Madalena Mendes de Araújo, 94 anos
- Mariza da Silva Gama, 78 anos
- Murilo Pedreira dos Reis, menos de 1 ano
- Raimundo Xavier de Menezes, 106 anos
- Rosângela Oliveira Brasil, 67 anos
- Tom Mix Guimarães, 97 anos
- Walter Nobre de Castro, 89 anos
- Zenóbia da Silva Santos, 95 anos
- Zilda Emma Wahrendorff Caldas, 90 anos
Taguatinga
- Aurora Pereira Campos, 99 anos
- Bolívar Lopes de Souza, 81 anos
- Josefa Maria da Conceição, 86 anos
- Lúcia Rodrigues Garcia, 90 anos
- Maria de Jesus Pinto Bernardo, 89 anos
- Miguel Rocha de Oliveira, menos de 1 ano
- Norbelina Maria dos Santos Macedo Ferreira, 62 anos
- Pedro Henrique Fernandes Alves, 27 anos
- Ruy Damásio de Sousa, 89 anos
- Teresinha de Jesus Ferreira Lúcio de Souza, 70 anos
- Teresinha Maria Saraiva da Silva, 87 anos
- Vera Lúcia Minari, 78 anos
Gama
- Antônia Alves de Lima e Silva, 72 anos
- Ieda dos Anjos Dias, 40 anos
- Jovelina Dias de Souza, 91 anos
- Juarez Antônio de Souza, 62 anos
- Leonardo Miranda Soares, 42 anos
- Maria Antônia de Sousa, 64 anos
- Maria Zulene Silva, 54 anos
- Vicente de Paulo Chaves Neto, 39 anos
Planaltina
- Celina da Silva Amorim, menos de 1 ano
- José Antônio Pereira, 89 anos
- Maria Rosa de Jesus Silva, 61 anos
Sobradinho
- Luzia Bispo Rosa, 74 anos
- Matheus Feitosa Brito, 24 anos
- Talisson Matheus de Sousa Vieira, 23 anos
Jardim Metropolitano
- Deusanira Lopes da Silva, 61 anos
- Maria Marta Loiola, 50 anos
- Ozani Maria de Morais, 83 anos (cremação)
- Pietro Marques da Silva, menos de 1 ano
- Valdinar Manuel da Silva, 62 anos (cremação)
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postado em 31/07/2026 20:06