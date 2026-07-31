Obituário: 53 funerais nesta sexta-feira (31/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (31/7):

Campo da Esperança

Adriano Dourado Bernades de Sousa, 48 anos

Dolores Maria Santos, 70 anos

Edmilson de Oliveira Santos, 60 anos

Francisco Ribeiro Moura, 93 anos

Hermenegildo Alves da Silva, 98 anos

Jéssica Batista dos Santos, 23 anos

Lavínia Correa, 81 anos

Lígia Maria Salim Bastos Padilha, 83 anos

Marcelo Barros Freitas, 52 anos

Maria de Lourdes Otília dos Santos, 79 anos

Maria de Oliveira, 91 anos

Maria Francinete Ferreira, 63 anos

Maria Gláucia de Sousa Noleto Gama, 59 anos

Maria Madalena Mendes de Araújo, 94 anos

Mariza da Silva Gama, 78 anos

Murilo Pedreira dos Reis, menos de 1 ano

Raimundo Xavier de Menezes, 106 anos

Rosângela Oliveira Brasil, 67 anos

Tom Mix Guimarães, 97 anos

Walter Nobre de Castro, 89 anos

Zenóbia da Silva Santos, 95 anos

Zilda Emma Wahrendorff Caldas, 90 anos

Taguatinga

Aurora Pereira Campos, 99 anos

Bolívar Lopes de Souza, 81 anos

Josefa Maria da Conceição, 86 anos

Lúcia Rodrigues Garcia, 90 anos

Maria de Jesus Pinto Bernardo, 89 anos

Miguel Rocha de Oliveira, menos de 1 ano

Norbelina Maria dos Santos Macedo Ferreira, 62 anos

Pedro Henrique Fernandes Alves, 27 anos

Ruy Damásio de Sousa, 89 anos

Teresinha de Jesus Ferreira Lúcio de Souza, 70 anos

Teresinha Maria Saraiva da Silva, 87 anos

Vera Lúcia Minari, 78 anos

Gama

Antônia Alves de Lima e Silva, 72 anos

Ieda dos Anjos Dias, 40 anos

Jovelina Dias de Souza, 91 anos

Juarez Antônio de Souza, 62 anos

Leonardo Miranda Soares, 42 anos

Maria Antônia de Sousa, 64 anos

Maria Zulene Silva, 54 anos

Vicente de Paulo Chaves Neto, 39 anos

Planaltina

Celina da Silva Amorim, menos de 1 ano

José Antônio Pereira, 89 anos

Maria Rosa de Jesus Silva, 61 anos

Sobradinho

Luzia Bispo Rosa, 74 anos

Matheus Feitosa Brito, 24 anos

Talisson Matheus de Sousa Vieira, 23 anos

Jardim Metropolitano

Deusanira Lopes da Silva, 61 anos

Maria Marta Loiola, 50 anos

Ozani Maria de Morais, 83 anos (cremação)

Pietro Marques da Silva, menos de 1 ano

Valdinar Manuel da Silva, 62 anos (cremação)

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