DF inicia agosto com 45 pontos de vacinação neste sábado

O mês de agosto começa com vacinação no Distrito Federal. Neste sábado (1º/8), a população contará com 45 pontos de vacinação distribuídos em 19 regiões administrativas. Além das unidades de saúde, o Carro da Vacina percorrerá uma rota pelo Trecho 3 do Sol Nascente. A lista completa com os endereços e horários de funcionamento está disponível no site da Secretaria de Saúde do DF.
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Estarão disponíveis vacinas contra sarampo, tétano e febre amarela. Também serão oferecidos imunizantes destinados a públicos específicos, como os de influenza, covid-19 e dengue. A aplicação seguirá as recomendações do calendário nacional de vacinação e a indicação para cada faixa etária.
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Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto e, de preferência, a caderneta de vacinação. Caso o documento tenha sido perdido, a equipe da unidade de saúde verificará o histórico do paciente nos sistemas eletrônicos. Se houver necessidade, serão aplicadas as doses previstas para a idade, conforme o calendário de rotina.
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Não haverá vacinação no domingo (2/8). O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (3/8), a partir das 7h, em mais de 100 salas de vacina do Distrito Federal. A população pode procurar qualquer unidade de vacinação, independentemente da região onde reside.
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