McDia Feliz mobiliza Brasília em apoio a crianças e adolescentes com câncer

Campanha ocorre em 22 de agosto e terá recursos destinados a projetos da Abrace - (crédito: Divulgação / ABRACE)

Faltando poucas semanas para o McDia Feliz, uma das principais campanhas de mobilização social em apoio a crianças e adolescentes, a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) — iniciou a venda antecipada dos tíquetes de Big Mac no Distrito Federal. O evento será realizado em 22 de agosto e terá parte da arrecadação destinada a projetos desenvolvidos pela instituição.

Fundada há 40 anos, a Abrace oferece assistência integral e gratuita a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e doenças do sangue, além de prestar apoio às famílias. O trabalho inclui hospedagem, alimentação, transporte, assistência social, atendimento psicológico e atividades pedagógicas.

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Neste ano, os recursos arrecadados pela instituição serão destinados à manutenção, em 2027, de três projetos: Rota da Saúde, Diagnóstico Precoce e Espaço da Família. As iniciativas atuam em diferentes etapas da jornada de pacientes e familiares.

A Rota da Saúde garante transporte gratuito para crianças e adolescentes em tratamento até o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, consultas e exames. O objetivo é reduzir as dificuldades de deslocamento e evitar que a falta de transporte comprometa a continuidade do tratamento.

O projeto Diagnóstico Precoce promove a capacitação de profissionais e estudantes da área da saúde para ampliar o conhecimento sobre sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. A proposta é contribuir para que a doença seja identificada mais rapidamente, aumentando as possibilidades de tratamento.

O Espaço da Família, por sua vez, oferece acolhimento, hospedagem e suporte a famílias que precisam permanecer em Brasília durante o tratamento dos filhos, proporcionando estrutura e assistência durante períodos prolongados de acompanhamento hospitalar.

Para o presidente da Abrace, Alexandre Alarcão, a parceria com o McDia Feliz permite que a instituição amplie o cuidado para além do tratamento médico. “O McDia Feliz é uma parceria que nos permite ir muito além do tratamento. Com os recursos arrecadados neste ano, vamos garantir, em 2027, a continuidade de projetos que fazem diferença em toda a jornada de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias”, afirma.

Segundo Alarcão, cada uma das iniciativas atende a uma necessidade diferente das famílias. “É uma rede de apoio que ajuda a transformar momentos tão difíceis em uma caminhada mais acolhedora e humana”, completa.

Compra antecipada

Uma das formas de contribuir com a Abrace é comprar antecipadamente o tíquete do Big Mac. A unidade custa R$ 21 e pode ser adquirida até 19 de agosto. A compra pode ser feita por meio dos canais oficiais da campanha, na sede da Abrace e no Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

Os tíquetes também estão disponíveis pelo aplicativo do McDonald’s. Na plataforma, o consumidor pode escolher a instituição ou causa que deseja apoiar e selecionar o restaurante participante onde fará a retirada do sanduíche em 22 de agosto.

Em caso da compra antecipada diretamente com a Abrace, os recursos destinados à instituição serão aplicados nos três projetos desenvolvidos no Distrito Federal.

No dia da campanha, será possível comprar o Big Mac diretamente nos restaurantes participantes. Parte da arrecadação líquida será destinada aos projetos de saúde apoiados pelo McDia Feliz, enquanto outra parcela será direcionada a iniciativas de educação do Instituto Ayrton Senna.

A abertura oficial da campanha da Abrace no Distrito Federal será realizada em um restaurante do McDonald’s na Asa Norte. O endereço deve ser confirmado pela organização antes da divulgação do evento.

Além da compra dos tíquetes, a população pode contribuir ampliando a divulgação da campanha entre amigos, familiares e empresas. A expectativa é mobilizar a sociedade para garantir a continuidade dos projetos voltados às crianças, aos adolescentes e às famílias atendidas pela instituição.

Serviço

McDia Feliz 2026

Data: 22 de agosto de 2026

Tíquete: R$ 21

Compra antecipada: até 19 de agosto

Onde comprar: aplicativo do McDonald’s, sede da Abrace e Hospital da Criança de Brasília José Alencar

Retirada: restaurantes participantes, em 22 de agosto

Abertura da campanha no DF: restaurante do McDonald’s na Asa Norte — endereço a confirmar