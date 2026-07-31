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Crime da 113 Sul

STJ julga recurso do MPDFT para restabelecer condenação de Adriana Villela

Sexta Turma irá julgar embargos de declaração contra a decisão que anulou o veredicto do Tribunal do Júri no caso conhecido como Crime da 113 Sul

Adriana Villela - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press.)
Adriana Villela - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press.)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que restabeleça a condenação de Adriana Villela pelo Tribunal do Júri e determine o início imediato do cumprimento da pena. O pedido será analisado pela Sexta Turma da Corte na próxima terça-feira (4/8), durante julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo MPDFT no processo conhecido como "Crime da 113 Sul".

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O recurso começou a ser analisado em junho, em sessão virtual. No entanto, o ministro Carlos Pires Brandão pediu destaque do processo, transferindo o julgamento para sessão presencial.

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Adriana Villela foi condenada em 2019 pelo Tribunal do Júri de Brasília a 61 anos de prisão por ser apontada como mandante do assassinato dos pais, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela e a advogada Maria Carvalho Mendes Villela, e da funcionária da família, Francisca Nascimento da Silva.

Em 2 de setembro de 2025 a Sexta Turma do STJ, por maioria de três votos a dois, deu provimento ao recurso da defesa, anulou a condenação e determinou a reabertura da fase de produção de provas.

Nos embargos de declaração, o MPDFT sustenta que o acórdão apresenta omissões, contradições e obscuridades. Com a correção desses pontos, o órgão pede que seja restabelecida a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, com o imediato início do cumprimento da pena.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou no processo e apresentou parecer favorável ao recurso do MPDFT, defendendo o acolhimento dos embargos de declaração.

O triplo homicídio ocorreu em agosto de 2009, na residência da família, na 113 Sul, em Brasília. O julgamento pelo Tribunal do Júri, realizado em 2019, durou dez dias e ficou marcado como a mais longa sessão de julgamento da história do Distrito Federal.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 31/07/2026 19:01
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