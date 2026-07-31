"Somos uma irmandade", destaca presidente do motoclube Divas Sob Rodas

O motoclube feminino Divas Sob Rodas foi o destaque da edição desta sexta-feira (31/7) do CB Talk, promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, no espaço Lady Bikers, durante o Capital Moto Week. A presidente da organização, Elisângela Brás, falou sobre o funcionamento do grupo, a importância da representatividade feminina no motociclismo e o papel social desempenhado pelas integrantes.

Durante a conversa, Elisângela atribuiu parte da transformação do festival à atuação da CEO do Capital Moto Week, Juliana Jacinto. Segundo ela, a chegada da gestora contribuiu para tornar o evento mais acolhedor e ampliar o espaço destinado às mulheres. "Ela abriu portas. Não havia liderança feminina, eram só homens. Depois que a Juliana entrou, o evento ficou humanizado", afirmou. Para a presidente do motoclube, a CEO se tornou uma importante representante das mulheres no universo das duas rodas.

Fundado exclusivamente para mulheres, o Divas Sob Rodas possui estrutura semelhante a de outras organizações do gênero. O motoclube tem estatuto, regimento interno, diretoria e regras para o ingresso de novas integrantes. De acordo com Elisângela, apenas mulheres indicadas e apadrinhadas por membros podem ingressar na entidade, já que a convivência vai muito além dos encontros. "Viajamos juntas e nos unimos como uma irmandade de verdade", explicou.

Conforme a presidente, o apoio entre as integrantes é um dos pilares da organização. Além dos passeios e eventos, o grupo presta auxílio quando alguma motociclista enfrenta dificuldades pessoais, familiares ou financeiras. Ela ressaltou que a disciplina também faz parte da rotina do motoclube. "Muita gente não gosta de seguir regras, mas nós temos todo um segmento de segurança, diferentemente dos motogrupos", disse.

Além de incentivar a participação feminina no motociclismo, o Divas Sob Rodas desenvolve ações voltadas para crianças durante o Capital Moto Week. Integrantes do grupo se fantasiam de personagens infantis para receber o público e participar de atividades no festival.

Elisângela reforçou ainda que a missão principal da organização continua sendo fortalecer a presença das mulheres sobre duas rodas e oferecer uma rede de apoio para quem escolhe esse estilo de vida.