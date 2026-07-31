MPDFT denuncia vizinho que matou casal a tiros no Gama

Após a rendição, Evandro foi retirado da residência algemado - (crédito: Material cedido ao Coreio)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, nesta sexta-feira (31/7), Evandro Gabriel Ferreira, suspeito de matar o casal Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Rayane Lins Farias Campos, de 38, no dia 16 de julho. A denúncia apresentada pelo órgão aponta que o duplo homicídio ocorreu por motivo fútil.

Em detalhes, a 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama afirmou que Evandro matou o casal por conta de desentendimentos entre as duas partes. No documento apresentado, a promotoria apontou que os disparos efetuados do andar de cima da casa do suspeito enquanto o casal realizava a limpeza do lote é uma circunstância que impediu que o casal se defendesse.

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Além disso, também foi imputado a Evandro, o crime de posse e porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização legal.

Relembre o crime



Na manhã do dia 16 de julho, o casal foi morto no Condomínio Bosque Imperial após uma discussão com Evandro. Investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apontam que o crime aconteceu por causa da construção de um muro que Evandro discordava.

Após a discussão, Evandro voltou para casa e, momentos depois, disparou contra Leonardo de Oliveira Campos e Rayane Lins Farias. O pai de Rayane encontrou os corpos no dia seguinte e acionou a polícia.

Evandro possui diversas passagens pela polícia, incluindo envolvimento em outros homicídios, inclusive, o do próprio sobrinho, além de ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, porte ilegal de arma de fogo e ameaças.