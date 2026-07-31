Homem é preso por atear fogo em morador de rua na Asa Sul

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (31/7), um homem investigado por tentar matar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social ao atear fogo contra ela na quadra 310 Sul, em Brasília.

O crime ocorreu em 14 de julho. Segundo a investigação da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o suspeito também vivia em situação de rua e teria atacado a vítima após desavenças. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo e foi socorrida ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

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O caso chegou ao conhecimento da delegacia em 25 de julho. A partir das investigações, os policiais identificaram o suspeito e reuniram elementos considerados suficientes para solicitar a prisão preventiva, posteriormente autorizada pela Justiça.

O investigado foi localizado e permanecerá à disposição da Justiça.