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Tentativa de homicídio

Homem é preso por atear fogo em morador de rua na Asa Sul

Segundo a investigação da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o suspeito também vivia em situação de rua e teria atacado a vítima após desavenças

Caso foi registrado na 1ª DP - (crédito: PCDF/Divulgação)
Caso foi registrado na 1ª DP - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (31/7), um homem investigado por tentar matar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social ao atear fogo contra ela na quadra 310 Sul, em Brasília.

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O crime ocorreu em 14 de julho. Segundo a investigação da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o suspeito também vivia em situação de rua e teria atacado a vítima após desavenças. A vítima sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo e foi socorrida ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

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O caso chegou ao conhecimento da delegacia em 25 de julho. A partir das investigações, os policiais identificaram o suspeito e reuniram elementos considerados suficientes para solicitar a prisão preventiva, posteriormente autorizada pela Justiça.

O investigado foi localizado e permanecerá à disposição da Justiça.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 31/07/2026 21:58
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