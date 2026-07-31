Briga na Estrutural termina com um morto e outro homem ferido a facadas

Vítima tentou fugir enquanto era perseguida pelo agressor - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma confusão registrada no Setor Leste da Estrutural terminou com um homem morto e outro ferido na noite desta sexta-feira (31/7). O suspeito atacou as duas vítimas em sequência utilizando uma faca e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado.

De acordo com informações preliminares, a primeira vítima foi surpreendida pelo agressor e atingida por cerca de 10 golpes de faca. Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu deixar o local. O estado de saúde dele não foi informado.

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Pouco depois, um segundo homem chegou em uma motocicleta. O suspeito se aproximou do motociclista e também o atacou com golpes de faca. Ferida, a vítima tentou fugir enquanto era perseguida pelo agressor, que permaneceu com a arma branca em mãos.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias que motivaram os ataques ainda serão investigadas.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a identidade do suspeito nem sobre seu paradeiro.

Veja video: