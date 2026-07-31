InícioCidades DF
CRIME

Briga na Estrutural termina com um morto e outro homem ferido a facadas

Suspeito atacou duas vítimas em sequência no Setor Leste da Estrutural na noite desta sexta-feira (31/7). Um dos homens morreu e o outro conseguiu fugir ferido. Autor ainda não foi localizado

Vítima tentou fugir enquanto era perseguida pelo agressor - (crédito: Material cedido ao Correio)
Vítima tentou fugir enquanto era perseguida pelo agressor - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma confusão registrada no Setor Leste da Estrutural terminou com um homem morto e outro ferido na noite desta sexta-feira (31/7). O suspeito atacou as duas vítimas em sequência utilizando uma faca e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com informações preliminares, a primeira vítima foi surpreendida pelo agressor e atingida por cerca de 10 golpes de faca. Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu deixar o local. O estado de saúde dele não foi informado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Pouco depois, um segundo homem chegou em uma motocicleta. O suspeito se aproximou do motociclista e também o atacou com golpes de faca. Ferida, a vítima tentou fugir enquanto era perseguida pelo agressor, que permaneceu com a arma branca em mãos.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias que motivaram os ataques ainda serão investigadas.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a identidade do suspeito nem sobre seu paradeiro.

Veja video:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Vitória Torres e Darcianne Diogo
postado em 31/07/2026 20:58
SIGA
x