Briga na Estrutural termina com um morto e outro homem ferido a facadas

Uma confusão registrada no Setor Leste da Estrutural terminou com um homem morto e outro ferido na noite desta sexta-feira (31/7). O suspeito atacou as duas vítimas em sequência utilizando uma faca e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com informações preliminares, a primeira vítima foi surpreendida pelo agressor e atingida por cerca de 10 golpes de faca. Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu deixar o local. O estado de saúde dele não foi informado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Pouco depois, um segundo homem chegou em uma motocicleta. O suspeito se aproximou do motociclista e também o atacou com golpes de faca. Ferida, a vítima tentou fugir enquanto era perseguida pelo agressor, que permaneceu com a arma branca em mãos.
O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias que motivaram os ataques ainda serão investigadas.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a identidade do suspeito nem sobre seu paradeiro.
Veja video:
Saiba Mais
- Cidades DF Organização que extorquia comunidade LBGTQIAPN+ é desmantelada
- Cidades DF DF inicia agosto com 45 pontos de vacinação neste sábado
- Cidades DF "Somos uma irmandade", destaca presidente do motoclube Divas Sob Rodas
- Cidades DF McDia Feliz mobiliza Brasília em apoio a crianças e adolescentes com câncer
- Cidades DF Obituário: 53 funerais nesta sexta-feira (31/7); confira lista
- Cidades DF "O Lady Bikers precisava acontecer", diz CEO do Capital Moto Week
Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.