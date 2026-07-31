Quem é o adolescente morto ao se afogar no DF; família pede ajuda para enterro

A família de Layssom Rodrigues dos Santos, 13 anos, organizou uma vaquinha para custear o enterro do adolescente, morto depois de se afogar na região do Poção, próximo à barragem do Paranoá. O incidente ocorreu na tarde dessa quinta-feira (30/7).

De família humilde, Layssom era estudante do Centro Educacional 3 (CED 3) do Paranoá. Na tarde dessa quinta, o adolescente saiu para nadar na companhia dos amigos, quando se afogou. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e compareceu ao local com equipes terrestres e helicóptero.

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O adolescente foi retirado até a margem, e os bombeiros iniciaram os protocolos de atendimento para vítimas de afogamento. Foram 40 minutos de tentativas de reanimação, mas o adolescente não resistiu.

A equipe disciplinar, com o apoio da Coordenação-Geral da Assessoria do Programa Escolas de Gestão Compartilhada, organizou uma vaquinha para arcar com os custos do sepultamento. A colaboração pode ser feita via Pix para o e-mail: garcleibatista@gmail.com.

