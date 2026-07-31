Cúpula do 9º andar da Torre de TV Digital está aberta para visitação

Beatriz Ocké*—A Torre Digital de TV, localizada no Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte, está com a cúpula do 9º andar aberta para visitação do público. Quem comprar o ingresso para o Mirante 360º também terá a oportunidade de conhecer uma das cúpulas de vidro da Torre, que proporciona uma das vistas mais incríveis de Brasília. A visitação permanece até este domingo (2/8).

Os ingressos custam R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia). O benefício é concedido a estudantes, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD) e seus acompanhantes, além de profissionais das áreas da saúde, educação e segurança pública, frentistas e rodoviários.

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Durante a semana, as visitas ocorrem de 12h às 18h. No sábado (1º/8 ), será a partir de 12h, e no domingo (2/8), conforme horário normal do fim de semana, das 10h às 19h.



