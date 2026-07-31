"O Lady Bikers precisava acontecer", diz CEO do Capital Moto Week

O protagonismo feminino no universo das duas rodas foi tema de um bate-papo promovido pelo Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, nesta sexta-feira (31/7), no espaço Lady Bikers, no Capital Moto Week. O encontro reuniu a CEO do festival, Juliana Jacinto, e a presidente do motoclube Divas Sob Rodas, Elisângela Brás, para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres no motociclismo e a ampliação dos espaços dedicados a elas dentro do evento.

À frente do Capital Moto Week desde 2010, Juliana Jacinto relembrou que o festival, criado em 2004 como Moto Capital, nasceu em um cenário predominantemente masculino. Segundo ela, cerca de 98% do público era composto por homens. Com o crescimento do evento, que hoje ocupa uma área de 400 mil metros quadrados na Granja do Torto, surgiu a necessidade de criar experiências voltadas também para as mulheres. Foi desse processo que nasceu o Lady Bikers, seguido pelo Moto Kids. "Sempre foi sobre nós", afirmou a CEO, destacando que é gratificante ver o aumento da participação feminina no festival. "Sou uma porta-voz, uma representante desse lugar. Juntas, nós conseguimos", disse.

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Juliana também ressaltou a responsabilidade de organizar um evento desse porte, cuja proposta vai além dos shows e das motocicletas. Para ela, o desafio é proporcionar uma experiência marcante para o público. "É muita responsabilidade ser a pessoa que cuida do entretenimento, da experiência do outro", comentou, ao falar sobre os processos desenvolvidos ao longo dos anos para aprimorar a estrutura e a programação do festival.

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Presidente do motoclube Divas Sob Rodas, Elisângela Brás compartilhou a experiência de atuar em um ambiente historicamente dominado por homens. Segundo ela, ainda é comum ouvir que motocicleta "é coisa de homem" ou que mulheres não deveriam pilotar por ser uma atividade perigosa. "Lugar de mulher é onde ela quiser", afirmou. Para Elisângela, a motocicleta representa liberdade e transformação. "A moto salva as pessoas, mostra uma nova vida para as mulheres", destacou, acrescentando que o Capital Moto Week reúne pessoas de diferentes perfis, unidas pela paixão pelas duas rodas.

Elisângela explicou ainda que o Divas Sob Rodas é um motoclube administrado exclusivamente por mulheres, enquanto os homens — chamados de "divos" — participam como apoiadores. Segundo ela, filhos e maridos exercem papel importante nessa trajetória, mas a gestão permanece nas mãos das integrantes. Mais do que um grupo de motociclistas, o motoclube funciona como um espaço de acolhimento e fortalecimento feminino. "É terapêutico", resumiu.